نماینده شیراز در مجلس تاکید کرد:
پایش لحظهای مبادلات نفتی، لازمه شفافیت و بهرهوری
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:هوشمندسازی در صنعت انرژی فقط به معنای نصب تجهیزات یا ایجاد سامانههای نرمافزاری نیست، بلکه به معنای شکلگیری یک نظام تصمیمسازی جدید است و قانون برنامه هفتم مسیر درستی را برای حرکت به سمت حکمرانی هوشمند ترسیم کرده است.
به گزارش ایلنا،سید اسماعیل حسینی با تأکید بر اینکه هوشمندسازی دیگر یک انتخاب اختیاری یا طرحی لوکس نیست، گفت: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و چالشهای فزاینده در سمت تولید و مصرف روبهرو است، حرکت به سمت مدیریت دادهمحور، هوشمند و یکپارچه، ضرورتی راهبردی برای حفظ پایداری شبکه انرژی و افزایش بهرهوری به شمار میرود.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف تعیینشده برای وزارت نفت، اظهار کرد: در جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۴ برنامه هفتم، وزارت نفت مکلف شده است «سامانه یکپارچه مدیریت هوشمند انرژی» که وظیفه اندازهگیری و پایش لحظهای مبادلات نفتی را در زنجیره تولید تا تحویل به توزیعکنندگان را دارد،طراحی و اجرا کند؛حکمی که نشان میدهد قانونگذار بهدرستی به سمت شفافیت، رصد لحظهای و حکمرانی دادهمحور در بخش انرژی حرکت کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که بدون بهرهگیری از دادههای برخط، یکپارچهسازی اطلاعات و اتصال سامانههای عملیاتی، امکان مدیریت دقیق مصرف، شناسایی هدررفتها، کنترل انحرافات و تصمیمگیری بهموقع در حوزه انرژی وجود ندارد. از همین رو، هوشمندسازی باید بهعنوان یکی از پایههای اصلی اصلاح ساختار انرژی کشور دیده شود، نه صرفاً یک پروژه فناورانه.
حسینی با بیان اینکه اصلاح ساختار تعرفهها و توسعه زیرساختهای هوشمند باید همزمان دنبال شود، تصریح کرد: اگر دادههای دقیق، لحظهای و قابل اتکا در اختیار سیاستگذار و مجری قرار نگیرد، هیچ برنامهای برای بهینهسازی مصرف و رفع ناترازی انرژی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بنابراین، یکپارچهسازی دادهها، هوشمندسازی شرکتهای تابعه و ایجاد سامانههای نظارتی هوشمند، از پیشنیازهای اصلی مدیریت پایدار انرژی است.
عضو شورای عالی انرژی کشور ادامه داد: هوشمندسازی در صنعت انرژی فقط به معنای نصب تجهیزات یا ایجاد سامانههای نرمافزاری نیست، بلکه به معنای شکلگیری یک نظام تصمیمسازی جدید است؛ نظامی که در آن از مرحله تولید تا انتقال، توزیع و مصرف، همه اجزا بر مبنای داده، شفافیت و پاسخگویی عمل کنند. چنین رویکردی میتواند از بروز بسیاری از خسارتها، اتلاف منابع و تصمیمات پرهزینه جلوگیری کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در برنامه هفتم برای تقویت زیرساختهای انرژی، یادآور شد: قانون برنامه هفتم مسیر درستی را برای حرکت به سمت حکمرانی هوشمند ترسیم کرده است. در حوزه نفت و گاز نیز الزام به ایجاد سامانههای پایش لحظهای و مدیریت دقیق مبادلات، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، کاهش خطاهای عملیاتی و ارتقای امنیت انرژی کشور محسوب میشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه هوشمندسازی میتواند به ایجاد شبکهای خودترمیمشونده در حوزه انرژی منجر شود، اظهار کرد: وقتی زیرساختهای انرژی به دادههای دقیق و لحظهای مجهز شوند، امکان واکنش سریع به اختلالات، پیشبینی بحرانها و مدیریت تقاضا بهمراتب افزایش مییابد. این مسئله بهویژه در شرایط ناترازی برق و فشار بر شبکه، اهمیت بیشتری دارد و می تواند به افزایش مشارکت مردم و صرفهجویی میلیاردها دلار در اقتصاد کشور منجر شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اجرای موفق برخی طرح های هوشمندسازی در اندازه گیری مصرف برق و گاز، خاطرنشان کرد: امروز باید از نگاه سنتی به مدیریت انرژی فاصله بگیریم و به سمت حکمرانی نوین، شفاف و مبتنی بر فناوری حرکت کنیم. اجرای کامل احکام برنامه هفتم در حوزه هوشمندسازی، بهویژه در شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیرو، میتواند زمینهساز صرفهجویی گسترده، افزایش کارآمدی و تقویت امنیت پایدار انرژی در کشور باشد.