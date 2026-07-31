عزیزی فارسانی مطرح کرد:
تنوع در سبد سوخت، راهبرد اصلی عبور از شرایط جنگی است
عضو کمیسیون انرژی مجلس،گفت: اگرچه امروز ظرفیت تولید و توزیع سوخت با وجود آسیبها همچنان برقرار است، اما واقعیت این است که بخشی از زیرساختها در معرض تهدید قرار گرفته و از همین رو، مدیریت مصرف و تنوع در سبد سوخت دیگر،یک ضرورت راهبردی برای صیانت از امنیت انرژی کشور است.
به گزار ایلنا، حمیدرضا عزیزی فارسانی با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به سبد سوخت کشور برای عبور از ناترازی، گفت: در شرایط حساس و جنگی امروز، یکی از مهمترین راهبردها برای حفظ ثبات بازار انرژی، کاهش وابستگی به بنزین و استفاده از سوختهای جایگزین بهویژه CNG است؛ چرا که ادامه روند مصرف بیرویه، کشور را ناچار به واردات بنزین و خروج ارز از چرخه اقتصاد ملی میکند.
وی با بیان اینکه همراهی آگاهانه مردم میتواند از اعمال محدودیتهای جدید در حوزه سوخت جلوگیری کند، اظهار داشت: اگر شهروندان در ماههای اوج مصرف، بهویژه مرداد و شهریور،با دولت همراهی کنند و بخشی از سفرهای خود را با حملونقل عمومی یا سوختهای جایگزین انجام دهند، بدون نیاز به سهمیهبندی جدید و یا سیاست های قیمتی، میتوان از این دوره حساس عبور کرد.
نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس با اشاره به آسیبهایی که در جریان حملات اخیر دشمن به زیرساختهای انرژی کشور وارد شد،یادآور شد: در جنگ تحمیلی اخیر، هدف اصلی دشمن اختلال در زنجیره تأمین برق، گاز و سوخت بود، اما با تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت نفت و اقدامات پدافندی، پایداری تأمین سوخت حفظ شد و اجازه داده نشد فشار مضاعفی بر مردم وارد شود.
وی افزود: امروز اگرچه ظرفیت تولید و توزیع سوخت با وجود آسیبها همچنان برقرار است، اما واقعیت این است که بخشی از زیرساختها در معرض تهدید قرار گرفته و از همین رو، مدیریت مصرف و تنوع در سبد سوخت دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای صیانت از امنیت انرژی کشور است.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده CNG ،تصریح کرد: کشور امروز از زیرساخت مناسبی برای استفاده از این سوخت برخوردار است و میلیونها خودروی دوگانهسوز و هزاران جایگاه فعال در کشور وجود دارد،همچنین با توجه به رایگان شدن عرضه گاز CNG ،اگر این ظرفیت بهدرستی فعال شود، میتوان فشار بسیار زیادی را از روی شبکه توزیع بنزین برداشت و نیاز به واردات را کاهش داد.
عزیزی ادامه داد: سیاست درست در شرایط فعلی، افزایش سهم سوختهای جایگزین، توسعه ناوگان دوگانهسوز، ارتقای زیرساخت جایگاهها و تشویق مردم به استفاده از CNG و LPG است؛ نه اینکه هر بار با رشد مصرف، کشور را به سمت واردات و وابستگی بیشتر سوق دهیم.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه واردات بنزین به معنای خروج ارز از کشور در شرایط فشار اقتصادی است،مطرح کرد: وقتی میتوان با مدیریت مصرف، توسعه CNG و اصلاح الگوی رفتوآمد و کاهش سفرهای غیرضروری؛نیاز داخلی را تأمین کرد، چرا باید منابع ارزی کشور صرف واردات سوخت شود؟ هر لیتر بنزین وارداتی، یعنی بخشی از ظرفیت مالی کشور که میتواند در تولید، اشتغال و توسعه زیرساختها هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد:در شرایطی که کشور با جنگ ترکیبی و فشارهای خارجی مواجه است، حفظ ارز و جلوگیری از هدررفت منابع، یک وظیفه ملی است و مجلس نیز از سیاستهایی حمایت میکند که به کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی منجر شود.
عزیزی فارسانی با اشاره به رویکرد دولت در مدیریت بازار سوخت ،اظهار داشت: رویکرد درست این است که به جای فشار قیمتی بر مردم، از ابزارهای غیرقیمتی و مدیریتی استفاده شود. یعنی اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهرهوری، توسعه سوختهای جایگزین، تقویت حملونقل عمومی و اعمال سیاستهای تشویقی، مسیر اصلی باشد.
وی افزود: قطعا هدف دولت نیز در این شرایط کشور،ایجاد محدودیت برای نیازهای ضروری مردم نیست،بلکه باید بهدنبال مدیریت مصرف و حفظ امنیت انرژی کشور باشد؛ این رویکرد اگر با مشارکت مردم همراه شود، میتواند مانع از هرگونه سهمیهبندی جدید یا فشار مضاعف بر معیشت خانوارها شود.
عضو مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس با بیان اینکه کلید ثبات بازار سوخت در شرایط فعلی، مشارکت آگاهانه مردم است ،تأکید کرد: اگر شهروندان مصرف خود را مدیریت کنند،از سفرهای غیرضروری بکاهند،از خودروهای دوگانهسوز و حملونقل عمومی بیشتر استفاده کنند و به سمت سوختهای جایگزین بروند، کشور میتواند بدون تنش و بدون تصمیمات سختگیرانه، از اوج مصرف مرداد و شهریور عبور کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز وقت همدلی، صرفهجویی و استفاده هوشمندانه از منابع ملی است؛ زیرا هر اقدام کوچک مردم در کاهش مصرف، به حفظ امنیت انرژی، جلوگیری از واردات بنزین و صیانت از اقتصاد کشور کمک میکند.