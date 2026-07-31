نوین:
ماینرهای غیرمجاز حدود ۲۰۰۰ مگاوات برق کشور را میبلعند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی دلایل تداوم قطعی برق با حضور وزیر نیرو، از وعده پایان خاموشیها در شهریورماه خبر داد و گفت: با وجود کاهش ناترازی شبکه به زیر ۱۰هزار مگاوات، عواملی نظیر آسیب به زیرساختها و بلعیده شدن حدود ۲۰۰۰ مگاوات برق توسط استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز، در کنار ضرورت حفظ برق صنایع برای تداوم تولید، اعمال خاموشی در بخش مسکونی را در شرایط فعلی ناگزیر کرده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا نوین، با اشاره به نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو، گفت: یکی از محورهای اصلی این نشست انتقاد نمایندگان از عدم تحقق وعده پایان خاموشیها از سالجاری بود که وزیر نیرو علت آن را وقوع جنگ و ایراد آسیب به ۳۰۰ نقطه از زیرساختها اعلام کرد.
وی ادامه داد: وزارت نیرو افزایش استفاده از کولر گازی و استخراج رمز ارز را از دیگر دلایل تداوم خاموشیها اعلام و باتوجه به دستور رئیسجمهور برای عدم قطعی برق صنایع جهت تداوم تولید و اشتغال، اعمال خاموشی در بخش مسکونی را در شرایط فعلی ناگریز میداند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به صرفهجویی ۱۰ درصدی شهروندان در مصرف برق با پویش رعایت ۲۵ درجه، یادآور شد: افزایش تعداد مشترکین، تعمیرات ضروری در نیروگاههای مازوتسوز و تعطیلی موقت آنها و پدیده برقدزدی نیز در وقوع خاموشیها موثر بوده است.
وی از وعده وزیر نیرو برای پایان خاموشیها از شهریور ماه خبر داد و افزود: ناترازی برق کشور که سال گذشته در حدود ۱۵ هزار مگاوات بود، امسال علیرغم شرایط جنگی، به زیر ۱۰ هزارمگاوات کاهش یافته و برخلاف سال قبل ۱۰۰۰ مگاوات برق پایدار تخصیص یافته است.
نوین از افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از ۱۲۰۰ مگاوات به ۵۸۰۰ مگاوات در دو سال گذشته خبر داد و گفت: وزارت نیرو میگوید تا پایان سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۱۲ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر به شبکه سراسری متصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق گزارشات واصله حدود ۲۰۰۰ مگاوات برق کشور به صورت غیرمجاز توسط ماینرها بلعیده میشود، متذکر شد: استفاده از سهمیه برق یارانهای کارخانهها برای تولید رمزارز، جفا در حق مردم و تولیدکنندگان است و وزارت صمت در این خصوص باید پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در این نشست در خصوص آخرین وضعیت انتقال آب ارس به تبریز و عدم آغاز عملیات اجرایی توسعه نیروگاه حرارتی تبریز از وزیر نیرو سوال شد، عنوان کرد: ما در خصوص این دو پروژه از عملکرد مسئولین رضایت نداریم و گوگردزدایی از مازوت نیروگاه حرارتی تبریز نیز جزو مطالبات اصلی ماست.
وی در پایان اضافه کرد: وزیر نیرو در این نشست از افتتاح قریب الوقوع چندین پروژه بهمیزان ۱۷ هزار میلیارد تومان به همت شرکت برق منطقهای در آذربایجانشرقی خبر داد.