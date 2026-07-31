دولت باید روند خرید تضمینی گندم را اصلاح کند

به گزارش ایلنا، پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سفر نظارتی خود به استان خوزستان، بر ضرورت اصلاح سازوکار خرید تضمینی گندم، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، انگیزه تولید و تحویل محصول را کاهش داده و این روند باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.



وی با بیان اینکه این سفر به دعوت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و در چارچوب سفرهای نظارتی مجلس انجام شده است، اظهار داشت: در نخستین برنامه، از مرکز توزیع کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بازدید کردیم و وضعیت ذخیره‌سازی، تأمین و توزیع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان را مورد بررسی قرار دادیم.



رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس افزود: بررسی‌ها نشان داد که در زمینه تأمین و توزیع کود اوره مشکل خاصی وجود ندارد و این نهاده با همان قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. البته در حوزه کودهای پتاسه و فسفاته همچنان کمبودهایی وجود دارد و قیمت این نهاده‌ها نیز نسبتاً بالاست.



وی با قدردانی از وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایطی که پیشنهاد افزایش قیمت کود اوره مطرح شده بود، وزیر جهاد کشاورزی از افزایش قیمت این نهاده جلوگیری کرد که اقدامی ارزشمند در حمایت از بخش تولید محسوب می‌شود.



این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به بازدید از انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام استان خوزستان اظهار کرد: خوشبختانه ذخایر گوشت قرمز و گوشت مرغ در وضعیت مطلوبی قرار دارد و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به میزان کافی تأمین شده است. همچنین عرضه این محصولات برای تنظیم بازار با قیمت مناسب انجام می‌شود و در حال حاضر با اتکا به تولید داخلی، نیاز قابل توجهی به واردات گوشت وجود ندارد.



وی همچنین از بازدید خود از سیلوی ۱۰۰ هزار تنی شهید رجایی اهواز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز ذخیره‌سازی غلات کشور یاد کرد و گفت: در این بازدید، روند تحویل گندم، ذخیره‌سازی محصول و پرداخت مطالبات گندم‌کاران بررسی شد.



رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس با اشاره به آمار خرید گندم در استان خوزستان تصریح کرد: پیش‌بینی برداشت گندم در استان بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود، اما تاکنون حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم تحویل مراکز خرید شده است. این آمار نشان می‌دهد تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، انگیزه آن‌ها را برای تحویل محصول کاهش داده است.



وی ادامه داد: در سطح کشور نیز میزان خرید تضمینی گندم کمتر از پیش‌بینی‌هاست و دولت باید هرچه سریع‌تر در شیوه پرداخت مطالبات کشاورزان بازنگری کند. استمرار وضعیت فعلی به نفع امنیت غذایی کشور نیست و لازم است در بودجه سال آینده نیز اصلاحات لازم در این بخش پیش‌بینی شود.



این نماینده مجلس با تأکید بر توسعه کشت قراردادی خاطرنشان کرد: کارخانه‌های آرد می‌توانند با نظارت دولت و شرکت بازرگانی دولتی ایران، نقش مؤثری در اجرای کشت قراردادی، خرید تضمینی گندم و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان ایفا کنند تا بر اساس قانون، کشاورزان حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول، مطالبات خود را دریافت کنند.



وی در ادامه به دیدار خود با سران طوایف و عشایر استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در این نشست که با حضور حدود ۶۰ نفر از بزرگان عشایر و مدیران استانی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، مسائل، مشکلات و مطالبات جامعه عشایری به صورت مستقیم مطرح و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آن‌ها بررسی شد.



رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس افزود: مقرر شد مطالبات مطرح‌شده از طریق فراکسیون به صورت ویژه پیگیری شود و نتایج اقدامات نیز در آینده نزدیک به اطلاع عشایر استان برسد.



وی همچنین از برگزاری نشست مشترک با مدیران سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد و اظهار داشت: استان خوزستان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور است و از نظر وسعت اراضی، تولیدات زراعی، جمعیت دامی و ظرفیت‌های شیلات، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزی ایران دارد.



این نماینده مجلس با بیان اینکه مشکلاتی همچون تأمین منابع مالی، پرداخت تسهیلات، تأمین آب، سوخت و انرژی و همچنین پرداخت مطالبات گندم‌کاران در این نشست مطرح شد، گفت: مجلس از طریق ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای نظارتی، پیگیر رفع این مشکلات خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس قانون، دولت موظف است مطالبات کشاورزان را در موعد مقرر پرداخت کند و مجلس نیز در کنار نظارت بر اجرای قانون، در صورت نیاز اصلاحات قانونی لازم را برای رفع موانع تولید و حمایت از کشاورزان در دستور کار قرار خواهد داد تا مشکلات فعالان این بخش به حداقل برسد.

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