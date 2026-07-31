استقرار کشیکهای ویژه و میز خدمت قضایی در مرز مهران
رئیسکل دادگستری استان ایلام، با تشریح برنامهها و تمهیدات دستگاه قضایی برای ایام اربعین حسینی، از تشکیل قرارگاه و کارگروههای تخصصی، استقرار کشیکهای ویژه قضایی و میز خدمت در مرز مهران، برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی، تشدید اقدامات پیشگیرانه و رسیدگی فوری به مشکلات حقوقی و قضایی زائران خبر داد و بر حفظ حقوق عامه، صیانت از حقوق زائران و تأمین امنیت مرز تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عمران علیمحمدی، رئیسکل دادگستری استان ایلام با تشریح برنامهها و تمهیدات دستگاه قضایی برای ایام اربعین حسینی، از تشکیل قرارگاه و کارگروههای تخصصی، استقرار کشیکهای ویژه قضایی و میز خدمت در مرز مهران، برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاههای اجرایی، امنیتی و انتظامی، تشدید اقدامات پیشگیرانه و رسیدگی فوری به مشکلات حقوقی و قضایی زائران خبر داد و بر حفظ حقوق عامه، صیانت از حقوق زائران و تأمین امنیت مرز تأکید کرد.
تشکیل قرارگاه تخصصی اربعین و هماهنگی میان دستگاههای مسئول
رئیسکل دادگستری استان ایلام، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی استان در آستانه اربعین حسینی اظهار کرد: دادگستری استان ایلام همه ساله با تشکیل قرارگاه و کارگروههای تخصصی، در کنار سایر دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی، نقش فعالی در تسهیل تردد زائران ایفا میکند.
وی افزود: مهمترین اقدامات انجام شده شامل برگزاری جلسات هماهنگی، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای خدماترسان، رفع موانع حقوقی و قضایی، تسریع در تصمیمگیریهای مرتبط با مرز مهران، حمایت از حقوق زائران و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول بوده است.
رئیسکل دادگستری استان ایلام تصریح کرد: همچنین تأکید ویژهای بر حفظ حقوق عامه، روانسازی عبور و مرور و پیشگیری از هرگونه اخلال در خدماترسانی به زائران صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در آستانه اربعین، جلسات متعدد شورای تأمین، ستاد اربعین و نشستهای مشترک با حضور دادگستری، دادستانی، استانداری، فرمانداری مهران، مرزبانی، نیروی انتظامی، گمرک، راهداری، هلال احمر، اورژانس و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شده است.
علیمحمدی افزود: در این جلسات وظایف هر دستگاه مشخص و هماهنگی لازم برای مدیریت مسائل قضایی، امنیتی، انتظامی و حقوقی مرز انجام شده و بر پاسخگویی سریع به مشکلات احتمالی تأکید شده است.
استقرار کشیکهای ویژه قضایی در مرز مهران
رئیسکل دادگستری استان ایلام با اشاره به پیشبینی کشیکهای ویژه قضایی در ایام اربعین گفت: همانند سنوات گذشته، کشیکهای ویژه قضایی در ایام اربعین پیشبینی شده و قضات کشیک، نمایندگان دادستان و مسئولان قضایی در مرز مهران و پایانه شهید سلیمانی مستقر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه مشکل قضایی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین ارتباط مستمر میان مرجع قضایی مستقر در مرز و دادگستری استان برقرار خواهد بود. قضات کشیک، نمایندگان دادستان و مسئولان قضایی در مرز مهران و پایانه شهید سلیمانی مستقر خواهند بود تا در کوتاهترین زمان ممکن به مشکلات حقوقی و قضایی زائران رسیدگی کنند.
برخورد قاطع با قاچاقچیان، سودجویان و اخلالگران نظم عمومی
علیمحمدی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی اظهار کرد: با همکاری دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و امنیتی، برنامههای پیشگیرانه متعددی اجرا میشود که از جمله آنها میتوان به افزایش نظارت بر مرز، برخورد قاطع با سودجویان، دلالان، قاچاقچیان، کلاهبرداران، اخلالگران نظم عمومی و فروشندگان غیرمجاز ارز اشاره کرد.
وی افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی یا قضایی برای زائران نیز رسیدگی خارج از نوبت و فوری در دستور کار قرار میگیرد تا حقوق زائران حفظ شود.
رئیسکل دادگستری استان ایلام ادامه داد: دستگاه قضایی استان با همکاری ضابطان قضایی، نسبت به مقابله با قاچاق کالا و ارز، جرائم سازمانیافته، جعل اسناد، ورود و خروج غیرقانونی، فعالیت دلالان و سوءاستفادهکنندگان از ازدحام زائران حساسیت ویژهای دارد.
وی تصریح کرد: پروندههای مرتبط با این موضوعات در چارچوب قانون با سرعت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار میگیرند تا امنیت مرز و آرامش زائران حفظ شود.
بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از مرز مهران
رئیسکل دادگستری استان ایلام با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی مسئولان قضایی استان گفت: رئیسکل دادگستری استان و دادستان مرکز استان طی هفتههای منتهی به اربعین با حضور در مرز مهران، پایانه شهید سلیمانی، گمرک، پارکینگها و موکبها از روند آمادگی دستگاههای اجرایی بازدید کردهاند.
وی افزود: همچنین در جلسات ستاد اربعین و شورای تأمین استان حضور یافته و دستورات لازم را برای رفع موانع، تسریع در خدماترسانی، حفظ امنیت، صیانت از حقوق زائران و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی صادر کردهاند.
توصیههای حقوقی و قضایی به زائران اربعین
علیمحمدی با بیان اینکه رعایت برخی نکات حقوقی میتواند از بروز مشکلات احتمالی برای زائران جلوگیری کند، توصیه کرد: زائران فقط از مسیرهای رسمی و قانونی برای خروج از کشور استفاده کنند.
وی ادامه داد: زائران مدارک هویتی و گذرنامه خود را از افراد ناشناس دور نگه دارند و از حمل هرگونه کالای ممنوعه یا اشیای متعلق به دیگران خودداری کنند.
رئیسکل دادگستری استان ایلام افزود: ارز مورد نیاز صرفاً از مراکز مجاز تهیه شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا کلاهبرداری، موضوع سریعاً به نیروهای انتظامی یا نمایندگان دستگاه قضایی مستقر در مرز اطلاع داده شود.
وی تأکید کرد: زائران توصیههای مرزبانی، پلیس و مسئولان اجرایی را به دقت رعایت کنند.
استقرار میز خدمت قضایی و رسیدگی فوری به پروندههای مرتبط با اربعین
رئیسکل دادگستری استان ایلام اقدامات شاخص دستگاه قضایی در ایام اربعین را استقرار میز خدمت قضایی در مرز مهران، برگزاری جلسات مستمر هماهنگی، بازدیدهای میدانی رئیسکل دادگستری و دادستان استان، استقرار کشیکهای ویژه قضایی، تعیین نمایندگان قضایی در مرز، رسیدگی فوری به پروندههای مرتبط با اربعین، نظارت بر حفظ حقوق عامه و پیگیری مستمر رفع مشکلات زائران عنوان کرد.
وی در پایان با اشاره به آمارهای قابل انتشار در این حوزه اظهار کرد: در صورت اعلام رسمی، آمارهایی از جمله تعداد جلسات ستاد اربعین و شورای تأمین با حضور دستگاه قضایی، تعداد بازدیدهای میدانی رئیسکل دادگستری، دادستان و مسئولان قضایی از مرز مهران، تعداد کشیکهای ویژه و قضات مستقر در مرز، تعداد پروندههای رسیدگیشده خارج از نوبت در ایام اربعین، تعداد دستورات قضایی صادرشده برای رفع موانع خدماترسانی و حفظ حقوق زائران و همچنین تعداد بازدیدهای نظارتی از گمرک، پایانه مرزی، پارکینگها و موکبها منتشر خواهد شد.
راهاندازی نخستین موکب شورای حل اختلاف و ستاد صبر در مسیر تردد زائران اربعین
علیمحمدی با اشاره به دیگر ابتکارهای دستگاه قضایی استان ایلام در ایام اربعین اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات حقوقی و قضایی و ترویج فرهنگ صلح و سازش، نخستین «موکب شورای حل اختلاف و ستاد صبر» در مسیر تردد زائران اربعین حسینی راهاندازی شده است.
وی افزود: این موکب با هدف اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی، تسهیل دسترسی زائران به خدمات صلح و سازش و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و توان میانجیگری اعضای شورای حل اختلاف و ستاد صبر برپا شده است تا در صورت بروز هرگونه اختلاف احتمالی میان زائران، موضوعات در همان مراحل ابتدایی و در فضایی آرام و معنوی، از طریق گفتوگو و سازش حلوفصل شده و از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری استان ایلام ادامه داد: استقرار موکب شورای حل اختلاف و ستاد صبر در مسیر زائران، جلوهای از خدمترسانی مردمی دستگاه قضایی و گامی عملی در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، کاهش ورودی پروندهها و تقویت فرهنگ صلح و سازش است.
وی تصریح کرد: این موکب علاوه بر ارائه مشاورههای حقوقی و راهنماییهای لازم به زائران، زمینه حل مسالمتآمیز اختلافات احتمالی و تکریم خادمانه زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را فراهم میکند.
علیمحمدی همچنین از بازدید خود به همراه معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان، رئیس دادگستری شهرستان چوار و امام جمعه چوار از مواکب خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در شهرستان چوار خبر داد و گفت: راهاندازی این موکب بخشی از برنامههای دادگستری استان ایلام در ایام اربعین برای تسهیل خدمترسانی به زائران، پیشگیری از بروز اختلافات و اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه در حوزه توسعه صلح و سازش است که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و ستاد صبر بهصورت میدانی عملیاتی شده است.