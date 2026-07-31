خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیگیری حمله ارتش تروریستی آمریکا به پل آق‌تکه‌خان

پیگیری حمله ارتش تروریستی آمریکا به پل آق‌تکه‌خان
کد خبر : 1820633
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان از تشکیل پرونده درباره حمله دشمن آمریکایی به پل آق‌تکه‌خان آق‌قلا خبر داد و گفت: پرونده پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی متمرکز به تهران ارسال می‌شود.

به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی، گفت: در پی حمله دشمن آمریکایی به پل آق‌تکه‌خان شهرستان آق‌قلا و وارد شدن خسارت به این زیرساخت، پرونده‌ای در دادگستری استان گلستان تشکیل شده است.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات لازم برای مستندسازی خسارت‌های وارده، جمع‌آوری ادله و بررسی‌های کارشناسی انجام و مستندات این پرونده در حال تکمیل شدن است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان اینکه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی مغایرت دارد، اظهار کرد: این پرونده پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی متمرکز به مرجع قضایی ذی‌صلاح در تهران ارسال خواهد شد.

آسیابی تأکید کرد: دستگاه قضایی با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، ابعاد حقوقی و کیفری این اقدام را تا رسیدن به نتیجه و استیفای حقوق پیگیری خواهد کرد..

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل