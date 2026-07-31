پیگیری حمله ارتش تروریستی آمریکا به پل آقتکهخان
رئیس کل دادگستری استان گلستان از تشکیل پرونده درباره حمله دشمن آمریکایی به پل آقتکهخان آققلا خبر داد و گفت: پرونده پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی متمرکز به تهران ارسال میشود.
به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی، گفت: در پی حمله دشمن آمریکایی به پل آقتکهخان شهرستان آققلا و وارد شدن خسارت به این زیرساخت، پروندهای در دادگستری استان گلستان تشکیل شده است.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات لازم برای مستندسازی خسارتهای وارده، جمعآوری ادله و بررسیهای کارشناسی انجام و مستندات این پرونده در حال تکمیل شدن است.
رئیسکل دادگستری گلستان با بیان اینکه حمله به زیرساختهای غیرنظامی با اصول و قواعد حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی مغایرت دارد، اظهار کرد: این پرونده پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی متمرکز به مرجع قضایی ذیصلاح در تهران ارسال خواهد شد.
آسیابی تأکید کرد: دستگاه قضایی با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی، ابعاد حقوقی و کیفری این اقدام را تا رسیدن به نتیجه و استیفای حقوق پیگیری خواهد کرد..