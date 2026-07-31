نقش مهم تقویت تجارت خارجی در بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی کشور

به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: متأسفانه حجم توسعه تجارت در کشور نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و این موضوع آثار مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.

وی افزود: کاهش حجم تجارت خارجی موجب شده ورود ارز به کشور با دشواری بیشتری انجام شود و همین مسئله، کمبود منابع ارزی را در پی داشته است. در نتیجه، بازار ارز با نوسانات بیشتری مواجه شده که یکی از عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکید کرد: دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و فراهم کردن بستر‌های لازم برای توسعه تجارت، تسهیل صادرات، رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و جذب ارز حاصل از فعالیت‌های تجاری، زمینه افزایش درآمد‌های ارزی کشور را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت تجارت خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم و رونق اقتصادی کشور ایفا کند و لازم است این موضوع با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: طبیعی است که هر زمان عرضه ارز کاهش یابد، بازار با بی‌ثباتی بیشتری روبه‌رو می‌شود و این نوسانات نیز در نهایت به افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت کالا‌ها و تشدید تورم منجر خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ضروری است دولت با اتخاذ سیاست‌های مؤثر، تمامی زیرساخت‌ها و بستر‌های لازم را برای توسعه تجارت، حمایت از صادرات، تسهیل روابط اقتصادی با بازار‌های هدف و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی فراهم کند.

وی عنوان کرد: تقویت تجارت خارجی و افزایش ورود ارز به کشور می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی ایفا کند.