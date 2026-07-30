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اطلاعیه شماره ۵۵/

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ در الازرق اردن

انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ در الازرق اردن
کد خبر : 1820494
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روابط عمومی سپاه از انهدام کامل سه فروند هواپیمای اف ۳۵ و ورود خسارت سنگین به سه فروند دیگر در الازرق در پاسخ به جنایت دشمن آمریکایی در قشم خبر داد.

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین 

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصرِهِم لَقَدِیرٌ

مردم شریف و فهیم اردن؛ همراهی و همکاری صمیمانه شما، به ویژه مواضع صریح گروه‌هایی از نخبگان اردن عرصه را بر دشمن تنگ و آنها را مستاصل کرده است.

سحرگاه امروز دشمن آمریکایی عاجزانه از رویارویی جوانمردانه نظامی با استفاده از پایگاه‌های اشغالی در کشور شما و حمله هوایی به دو خانه مسکونی با بمب‌های سنگر شکن خود، دو خانه ساده مردم محلی در جزیره قشم را هدف قرار داد که پدر، مادر و یک فرزند خانواده شهید و دو کودک دیگر مجروح شدند.

در پاسخ به این جنایت و کمک به شما برای رهایی سرزمین اسلامی اردن از نکبت اشغالگران آمریکایی، صبح امروز رزمندگان نیروی هوافضای سپاه با حمله به رمپ استقرار و سوله تعمیراتی جنگنده‌های اف ۳۵ دشمن امریکایی در پایگاه هوایی الازرق با چندین فروند موشک بالستیک، سه فروند هواپیمای اف ۳۵ را به کلی تخریب و به سه فروند دیگر خسارت سنگینی وارد کردند.

در این حمله همچنین چند افسر و کادر فنی و تعمیراتی دشمن نیز به هلاکت رسیدند.

منطقه ما جای ارتش کودک‌کش که اینگونه با قساوت خانواده‌های بی گناه را نیمه شب در خواب به خاک و خون می‌کشد، نیست. مبارزه ما و شما تا اخراج آخرین اشغالگر آمریکایی از سرزمین‌های اسلامی ادامه خواهد یافت.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم

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