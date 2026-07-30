خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسهیل تردد زائران اربعین در مرز شلمچه با همکاری تیپ ۳۳ المهدی (عج) نیروی زمینی سپاه و شهرداری شیراز

تسهیل تردد زائران اربعین در مرز شلمچه با همکاری تیپ ۳۳ المهدی (عج) نیروی زمینی سپاه و شهرداری شیراز
کد خبر : 1820488
لینک کوتاه کپی شد.

با استقرار ناوگان اتوبوس‌رانی سازمان حمل‌ونقل شهرداری شیراز در موکب یادمان شهدای عملیات کربلای ۴ (علقمه)، فرآیند انتقال زائران اربعین حسینی به پایانه مرزی شلمچه با نظم و سهولت بیشتری در حال انجام است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، یادمان شهدای عملیات کربلای ۴ (علقمه) که به عنوان تنها یادمان نیروی زمینی سپاه شناخته می‌شود و توسط رزمندگان تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج) اداره می‌گردد، طبق سنوات گذشته میزبان زائران اربعین حسینی است.

بر اساس این گزارش، در راستای ارتقای خدمات رفاهی و تسهیل تردد زائران، علاوه بر پیش‌بینی فضای پارکینگ خودروهای شخصی، ظرفیت‌های اسکان زائران نیز در این مجموعه فعال شده است. همچنین با حضور ناوگان اتوبوس‌رانی شهرداری شیراز در محل موکب یادمان علقمه، جابه‌جایی زائران به سمت پایانه مرزی شلمچه با برنامه‌ریزی منظم و سرعت مناسب انجام می‌شود.

گفتنی است خدمات‌رسانی موکب یادمان علقمه از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا ۱۴ مردادماه به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت تا زائران ورودی به این منطقه از خدمات رفاهی و صیانتی بهره‌مند شوند.

در این دوره از خدمت‌رسانی، حضور جهادی رانندگان و عوامل سازمان حمل‌ونقل شهرداری شیراز در کنار رزمندگان تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج) نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های جابه‌جایی و ارتقای کیفیت خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرز شلمچه ایفا کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل