تسهیل تردد زائران اربعین در مرز شلمچه با همکاری تیپ ۳۳ المهدی (عج) نیروی زمینی سپاه و شهرداری شیراز

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، یادمان شهدای عملیات کربلای ۴ (علقمه) که به عنوان تنها یادمان نیروی زمینی سپاه شناخته می‌شود و توسط رزمندگان تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج) اداره می‌گردد، طبق سنوات گذشته میزبان زائران اربعین حسینی است.

بر اساس این گزارش، در راستای ارتقای خدمات رفاهی و تسهیل تردد زائران، علاوه بر پیش‌بینی فضای پارکینگ خودروهای شخصی، ظرفیت‌های اسکان زائران نیز در این مجموعه فعال شده است. همچنین با حضور ناوگان اتوبوس‌رانی شهرداری شیراز در محل موکب یادمان علقمه، جابه‌جایی زائران به سمت پایانه مرزی شلمچه با برنامه‌ریزی منظم و سرعت مناسب انجام می‌شود.

گفتنی است خدمات‌رسانی موکب یادمان علقمه از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا ۱۴ مردادماه به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت تا زائران ورودی به این منطقه از خدمات رفاهی و صیانتی بهره‌مند شوند.

در این دوره از خدمت‌رسانی، حضور جهادی رانندگان و عوامل سازمان حمل‌ونقل شهرداری شیراز در کنار رزمندگان تیپ نیروی مخصوص ۳۳ المهدی (عج) نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های جابه‌جایی و ارتقای کیفیت خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در مرز شلمچه ایفا کرده است.

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