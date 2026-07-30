به گزارش ایلنا،نشست بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی، با حضور رئیس و اکثریت اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی، معاونان قوه قضاییه، رئیس‌کل دادگستری مازندران، معاونان وی و مدیران دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در یکی از شهرستان‌های استان مازندران برگزار و ابعاد مختلف این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، حاضران با بررسی ابعاد مختلف طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی خود را درباره مواد مختلف این طرح ارائه کردند.

همچنین آثار و پیامد‌های اجرای اصلاحات پیشنهادی در فرآیند رسیدگی‌های قضایی، ارتقای کیفیت دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ حقوق شهروندان و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این جلسه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، حقوقی و تجربیات عملی دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی در فرآیند اصلاح قوانین تأکید کردند و هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا را از مهم‌ترین عوامل تدوین قانونی جامع، کارآمد و متناسب با نیاز‌های روز جامعه دانستند.

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