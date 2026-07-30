دیدار مخبر با خانواده شهید امیر سرلشکر خلبان نصیرزاده

به گزارش ایلنا، محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به همراه امیر سرتیپ جعفر معتمد معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع با حضور در منزل سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کردند.

دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار اظهار کرد: جنایتکاران در این مدت آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کردند. دانشمندان ما را به شهادت رساندند، فرماندهان نظامی ما را به شهادت رساندند و عناصری را که در حکمرانی کشور نقش اساسی داشتند، از ما گرفتند.

وی افزود: البته خداوند این خسارت‌ها را جبران کرد و خود حضرت آقا نیز با برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام داده بودند و چارچوبی که برای اداره نظام کشور طراحی کرده بودند، تاب‌آوری کشور را در مؤلفه‌های مختلف حکمرانی افزایش دادند که این موضوع کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است.

دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد: حضرت آقا کشوری را که در حوادث پیش از انقلاب، با هر اتفاقی دچار آسیب‌های جدی می‌شد؛ چه از دست دادن بخش‌هایی از سرزمین و چه از بین رفتن شمار زیادی از مردم، مانند آنچه در دوره قاجار رخ داد، مدیریت، رهبری و تدبیر کردند و آن را به کشوری تبدیل کردند که امروز در برابر ابرقدرت اول دنیا، با همه تجهیزات و همه اعوان و انصارش، ایستاده است.

وی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی، نظامی و دیپلماسی در جایگاه رفیعی قرار دارد و همه این دستاوردها نتیجه خون شهداست.

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