وقوع چندین انفجار در هرمزگان، ۸ مرداد ۱۴۰۵/حمله دشمن به یک منزل مسکونی در قشم

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از حمله دشمن به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم خبر داد و گفت: تیم‌های امدادی در حال جست‌و‌جو برای یافتن سه نفر محبوس‌شده زیر آوار هستند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، *سه نفر * زیر آوار این منزل گرفتار شده‌اند و تیم‌های امدادی و عملیاتی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری برای نجات افراد محبوس‌شده با تمام توان در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه و وضعیت افراد گرفتار، پس از پایان عملیات امدادی و ارزیابی‌های میدانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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