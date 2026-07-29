به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی بستن حساب کاربری روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط جبهه استکبار به شرح زیر است:

ملت شریف و آگاه منطقه، امت بزرگ اسلامی و آزادی‌خواهان جهان!

پس از آن‌که مردم غیور و شریف کشورهای منطقه، به‌ویژه برادران و خواهران عزیزمان در اردن و کویت، با احساس مسئولیت تاریخی و غیرت اسلامی، اطلاعات ارزشمند و دقیقی از تحرکات و پایگاه‌های رژیم آمریکایی را به حساب کاربری اعلام شده توسط سپاه پاسداران در پیام‌رسان تلگرام ارسال نمودند، دشمنان مستکبر نتوانستند این شرایط و پیوند میان مردم را تحمل کرده و آنان که همواره از شفافیت و آگاهی ملت‌ها هراس دارند، با بستن حساب کاربری روابط عمومی سپاه، بار دیگر نشان دادند که از داده‌های دقیق و ارزشمند امت عزیز مسلمان و هماهنگی میان ملت‌های آزادی‌خواه منطقه، به وحشت افتاده‌اند.

این اقدام ناشایست و ناجوانمردانه، همچون سایر رفتارهای مذبوحانه آنان، محکوم و نشانه‌ای روشن از زوال و استیصال جبهه استکبار است.

بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق و اراده پولادین ملت‌های منطقه را خاموش سازد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد که به‌زودی درگاهی جدید، امن و مطمئن برای ارتباط مستقیم با ملت‌های آزادی‌خواه جهان معرفی خواهد شد تا مسیر تبادل اطلاعات و آگاهی‌بخشی، مستحکم‌تر از گذشته ادامه یابد.

تاکید می‌نماییم که مسیر مقاومت و پیروزی، با اراده خداوند متعال و همت امت اسلامی، بدون توقف ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی