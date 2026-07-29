استقرار بیمارستانهای سیار نیروی زمینی سپاه در خسروی و مهران
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه از استقرار دو بیمارستان تخصصی سیار و یک درمانگاه تخصصی در مرزهای خسروی، مهران و باشماق برای ارائه خدمات شبانهروزی و رایگان به زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی سپاه، سردار رسول صادق معاون بهداری رزمی این نیرو با اعلام این خبر اظهار کرد: با ابلاغ فرمانده نیروی زمینی سپاه و در چارچوب تدابیر ابلاغی برای پشتیبانی درمانی از زائران اربعین حسینی، دو بیمارستان تخصصی سیار در مرزهای خسروی و مهران و یک درمانگاه تخصصی در مرز باشماق راهاندازی و وارد چرخه خدمترسانی شدهاند.
وی افزود: این مراکز درمانی با هدف ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش زمان دسترسی زائران به خدمات تخصصی و پشتیبانی از زنجیره امداد و درمان اربعین، بهصورت شبانهروزی و رایگان به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمات ارائه میکنند.
سردار صادق با اشاره به استقرار بیمارستان تخصصی سیار امام حسین(ع) در مرز خسروی گفت: این بیمارستان که در یک کیلومتری پایانه مرزی خسروی مستقر شده، از بخشهای اورژانس خواهران و برادران، مطب پزشک عمومی، بخشهای بستری، ICU CCU، اتاق عمل، ریکاوری، آزمایشگاه، دندانپزشکی، رادیولوژی و سامانه اکسیژنساز سانترال برخوردار است و کادر تخصصی آن در رشتههایی همچون جراحی عمومی، ارتوپدی، قلب، گوش و حلق و بینی، چشمپزشکی، رادیولوژی، سونوگرافی، داروسازی و دندانپزشکی به زائران خدمات ارائه میکنند.
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه همچنین درباره مرکز درمانی مستقر در مرز مهران اظهار داشت: بیمارستان تخصصی سیار «ثامنالائمه(ع)» وابسته به مرکز بهداری شمالشرق نیروی زمینی سپاه در محل ورودی پیاده مرز زمینی مهران مستقر شده و آماده خدمترسانی به زائران پیاده اربعین حسینی است.
وی ادامه داد: این بیمارستان با ظرفیت ۳۲ تخت بستری، یکی از مراکز درمانی مجهز مستقر در مسیر تردد زائران به شمار میرود و با حضور شبانهروزی پزشکان و جراحان مجرب از جمله جراح عمومی و جراح ارتوپد، خدمات لازم را در سریعترین زمان ممکن ارائه میدهد.
سردار صادق تصریح کرد: بیمارستان تخصصی سیار ثامنالائمه(ع) دارای بخشهای مختلفی از جمله اورژانس، بستری خواهران، بستری برادران، اتاق عمل مجهز، رادیولوژی و سونوگرافی است و استقرار آن در نقطه ورودی مرز مهران با هدف تسریع در دسترسی زائران به خدمات درمانی تخصصی و کاهش فشار بر مراکز درمانی شهرهای مرزی انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت درمانگاه تخصصی مستقر در مرز باشماق گفت: درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید قاضی نیروی زمینی سپاه نیز در این مرز با برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی شامل اورژانس، داروخانه، آزمایشگاه، فوریتهای پزشکی، بخش مراقبت ویژه و احیا و با حضور پزشکان عمومی و متخصص، آماده خدمترسانی به زائران است.
معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه این مراکز از ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی درمانی زائران برخوردارند، افزود: در این طرح، پزشکان عمومی، متخصص، کادر درمانی و نیروهای پشتیبان در حوزههای مختلف به کارگیری شدهاند و آمبولانسها نیز در طول زنجیره امداد و انتقال اربعین بهصورت کامل عملیاتی و آماده خدمت هستند.
سردار رسول صادق در پایان تأکید کرد: خدمترسانی این مراکز درمانی تا بازگشت آخرین زائر اربعین حسینی به کشور ادامه خواهد داشت و تمامی خدمات بهصورت رایگان و ۲۴ ساعته ارائه میشود.