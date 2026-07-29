مخبر:
تعادل راهبردی به زیان آمران تعرّض به منظومه بازدارندگی امت اسلامی تغییر میکند
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری گفت: هر گونه تعرض به منظومه بازدارندگی امت اسلامی، تعادل راهبردی را به زیان آمران آن تغییر خواهد داد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی تجاوز آمریکا با پشتیبانی برخی کشورهای منطقه به نیروهای حشد شعبی عراق در صفحه شخصی خود نوشت:
تجاوز به تمامیت ارضی عراق، نقض صریح منشور ملل متحد، مصداق آشکار ماهیت شرارت و برهم زدن نظم منطقه ای است.
حاکمیت عراق و نیروهای مسلح آن بخشی از منظومه بازدارندگی امت اسلامی هستند که هر گونه تعرض به این ساختار، تعادل راهبردی را به زیان آمران تغییر خواهد داد.