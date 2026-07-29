تجاوز به تمامیت ارضی عراق، نقض صریح منشور ملل متحد، مصداق آشکار ماهیت شرارت و برهم زدن نظم منطقه ای است.

حاکمیت عراق و نیروهای مسلح آن بخشی از منظومه بازدارندگی امت اسلامی هستند که هر گونه تعرض به این ساختار، تعادل راهبردی را به زیان آمران تغییر خواهد داد.