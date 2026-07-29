قشقاوی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر راه:
اقدامات وزارت راه برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در جنگ بررسی شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی، از عملکرد وزارت راه در مدیریت شرایط جنگی و بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده تقدیر کرد و گفت: جنگ آینده، جنگ کریدورها و حملونقل به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای کشور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نشست این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی، گفت: جلسه بسیار خوبی با سرکار خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی و تمامی معاونان ایشان برگزار شد که در آن، هم عملکردهای وزارتخانه مورد بررسی دقیق قرار گرفت و هم برنامههای آینده این مجموعه بررسی شد.
وی اظهار کرد: آنچه در این گزارش افتخارآفرین بود، این است که با وجود مشکلات فراوانی که دشمن، بهویژه در جریان جنگ از طریق هدف قرار دادن کریدورها، راهها و بخشهای مختلف حملونقل اعم از ریلی، هوایی، زمینی و دریایی ایجاد کرده بود، خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی و مجموعههای تابعه آن با سرعت عمل مطلوب وارد میدان شدند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از پلهای آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن ترمیم شد، مسیرهای ارتباطی بازگشایی شد و هیچ وقفهای در روند خدماترسانی و حملونقل کشور ایجاد نشد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در قوه مقننه با اشاره به مدیریت تردد زائران در مراسم تشییع پیکر شهدا نیز، گفت: یکی از نکات قابل توجه این بود که در ایام تشییع پیکر شهدا، با حجم بسیار سنگینی از زائران و مسافران مواجه بودیم. در همان مقطع، دشمن تلاش کرده بود با هدف قرار دادن راههای مواصلاتی از حضور گسترده مردم جلوگیری کند اما به دلیل سرعت عمل و مدیریت مناسب دستگاههای مسئول، همانگونه که همه شاهد بودند هیچ وقفهای در تردد زائران و انجام سفرها ایجاد نشد.
وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، این است که جنگ آینده، جنگ کریدورها و حملونقل خواهد بود؛ چراکه این حوزه یکی از مهمترین زیرساختهای کشور محسوب میشود. در این نشست نیز اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره تقویت این بخش و ارتقای آمادگی کشور مطرح کردند./