هشدار به شهروندان درباره پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه
کد خبر : 1820247
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی خطاب به شهروندان اعلام کرد: جهت پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه، حدود اختیارات وکیل را بصورت دقیق مشخص کنید.
به گزارش ایلنا، پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بشرح زیر است:
«همشهری گرامی، جهت پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه، حدود اختیارات وکیل را بصورت دقیق مشخص کنید و اختیار را فقط به افراد امین بسپارید.»