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هشدار به شهروندان درباره پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه

هشدار به شهروندان درباره پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه
کد خبر : 1820247
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معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی خطاب به شهروندان اعلام کرد: جهت پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه، حدود اختیارات وکیل را بصورت دقیق مشخص کنید.

به گزارش ایلنا، پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بشرح زیر است:

«همشهری گرامی، جهت پیشگیری از سوء استفاده و جعل اسناد در وکالت نامه، حدود اختیارات وکیل را بصورت دقیق مشخص کنید و اختیار را فقط به افراد امین بسپارید.»

انتهای پیام/
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