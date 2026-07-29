رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
اعتماد به مجموعه حفاظت و اطلاعات، سرمایهای ارزشمند است که باید حفظ شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اعتماد کارکنان به مجموعه حفاظت و اطلاعات، سرمایهای ارزشمند است، اظهار داشت: این اعتماد زمانی شکل میگیرد که رفتار نیروهای حفاظتی بر پایه اخلاق اسلامی، خوشرفتاری و سعهصدر باشد.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خدائیان در آئین تکریم و معارفه مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور که با حضور معاونین مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و مدیران سازمان برگزار شد، با قدردانی از رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بهدلیل تأیید و موافقت با انتصاب مدیرکل جدید حفاظت و اطلاعات، از حمایتها و همراهی معاونان و مسئولان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با مجموعه سازمان بازرسی تشکر کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رویکرد حاکم بر مجموعه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اظهار کرد: هدف اصلی مجموعههای حفاظتی، صیانت از نیروهای انسانی و حفظ سرمایههای ارزشمند سازمان است. هنر یک مدیر یا نیروی حفاظتی، حذف افراد نیست؛ بلکه باید با پیشگیری، هدایت و ارشاد، مانع از بروز انحراف و آسیب در میان کارکنان شود.
وی افزود: همه انسانها ممکن است دچار خطا یا لغزش شوند و هیچکس مصون از اشتباه نیست. از این رو اگر فردی در مسیر خدمت دچار خطایی شد، باید با تذکر، راهنمایی و نصیحت پدرانه و برادرانه زمینه اصلاح او فراهم شود. موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که بتوان نیروی انسانی را حفظ کرد و او را به مسیر صحیح بازگرداند.
خدائیان با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی مهمترین سرمایه نظام و سازمان بازرسی است، تصریح کرد: سالها زمان و هزینه صرف میشود تا یک نیروی متخصص و متعهد به جایگاه مدیریتی برسد؛ بنابراین وظیفه همه ماست که از این سرمایهها صیانت کنیم و با هوشیاری، از گرفتار شدن آنان در آسیبها جلوگیری کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور حفظ آبروی افراد را از مهمترین وظایف مجموعههای حفاظتی دانست و گفت: آبروی انسان از جایگاه والایی برخوردار است و باید با حساسیت از آن صیانت شود. اگر فردی احساس کند آبرو و شخصیتش حفظ میشود، زمینه اصلاح و رشد او فراهم خواهد شد؛ اما اگر احساس کند آبرویش از بین رفته است، احتمال استمرار خطا افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه اعتماد کارکنان به مجموعه حفاظت و اطلاعات، سرمایهای ارزشمند است، اظهار داشت: این اعتماد زمانی شکل میگیرد که رفتار نیروهای حفاظتی بر پایه اخلاق اسلامی، خوشرفتاری و سعهصدر باشد. همانگونه که خداوند متعال درباره پیامبر اکرم(ص) میفرماید که نرمخویی و اخلاق نیکو موجب جذب مردم میشود، نیروهای حفاظتی نیز باید با رفتار مناسب، پناهگاه و محل اعتماد همکاران باشند.
خدائیان در پایان، احمد اورنگی را به عنوان مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور معارفه و ابراز امیدواری کرد با استمرار رویکرد صیانتی، اخلاقمحور و پیشگیرانه، زمینه ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد کارکنان بیش از پیش فراهم شود.
در ادامه معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی سخنانی رویکرد این مرکز را تشریح کرد.