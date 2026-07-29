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بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

سیاست‌های آمریکا و همراهی رژیم‌های منطقه‌ای عامل تشدید نفرت ملت‌ها از استکبار

سیاست‌های آمریکا و همراهی رژیم‌های منطقه‌ای عامل تشدید نفرت ملت‌ها از استکبار
کد خبر : 1820220
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​شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا و همراهی رژیم‌های وابسته منطقه‌ای را عامل تشدید نفرت ملت‌ها از استکبار دانست و از سازمان‌های بین‌المللی و مجامع حقوقی خواست با محکومیت این اقدامات و مقابله با نقض حاکمیت کشورها، به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند.

به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای، تجاوز نظامی متجاوزان آمریکایی و سعودی به خاک عراق و نیروهای مقاومت حشدالشعبی را به‌شدت محکوم کرد که در این راستا این شورا بیانه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

تجاوز آشکار و وحشیانه ائتلاف آمریکایی - سعودی به خاک جمهوری عراق و هدف قرار دادن مواضع برادران مجاهد «حشد الشعبی»، بار دیگر نقاب از چهره خبیث، سلطه‌طلب و کینه‌توز استکبار جهانی و جیره خواران منطقه‌ای آن برداشت. این اقدام خصمانه، نقض آشکار حاکمیت ملی، تعرض به تمامیت ارضی یک کشور مستقل و دهن‌کجی صریح به قواعد و قوانین بین‌المللی است.

امروز بر همگان روشن است که این دست و پازدن‌های مذبوحانه، واکنش منفعلانه و تلاش زبونانه استکبار جهانی برای تلافی و انتقام از مردم هوشیار و بصیر عراق است که به ویژه پس از تشییع میلیونی و تاریخی پیکر مطهر قائد شهید امت، همبستگی گسست‌ناپذیر، عمیق و برادرانه خود را با ملت ایران به رخ جهانیان کشیدند و اثبات کردند که خاک عراق، یکی از محکم‌ترین، اصیل‌ترین و اصلی‌ترین ارکان و ساحات «جبهه پرافتخار مقاومت» است.

نیرو‌های سرافراز حشد الشعبی بازوان پرتوان امت اسلامی و بازوی قدرتمند محور مقاومت که در هم‌پیمانی استراتژیک و برادری خستگی‌ناپذیر با جبهه حق قرار دارند، بخشی از ساختار رسمی، قانونی و دفاعی عراق و دژ محکم دفاع از عزت و کرامت ملت‌های منطقه در برابر تروریسم تکفیری و مداخلات بیگانه به شمار می‌روند و تعرض به برادران مجاهد و هم‌پیمانان صادق، تعرض به کل پیکره امت اسلامی و اراده ملت‌های آزاده منطقه است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ابراز همدردی عمیق با خانواده‌های معظّم شهیدان و مجروحان این جنایت این تجاوز ننگین نظامی را شدیداً محکوم و اعلام می‌دارد که سیاست‌های جنگ‌افروزانه آمریکا و همراهی رژیم‌های وابسته منطقه‌ای، حاصلی جز تعمیق کینه و نفرت ملت‌ها از مستکبران و تعجیل در افول قدرت‌های متجاوز نخواهد داشت و همچنین از سازمان‌های بین‌المللی و مجامع حقوقی می‌خواهد که در برابر این روند خطرناکِ نقض حاکمیت کشور‌ها و قلدری‌های استکبار سکوت نکرده و وظیفه تاریخی خود را در افشا و محکومیت این جنایات ایفا کنند.

بی‌تردید، «جبهه منسجم و متراکم مقاومت اسلامی» که ریشه در ایمان، عزت و اراده خلل‌ناپذیر ملت‌ها دارد، با این تجاوز‌های کینه‌توزانه تضعیف نخواهد شد و خون پاک مجاهدان فی‌سبیل‌الله، درخت استوار عزت، استقلال و مبارزه با استکبار را تنومندتر و پیوند امت اسلامی را مستحکم‌تر خواهد ساخت.

 

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