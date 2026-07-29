پزشکیان در جلسه امروز هیئت دولت:
اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است/ مقاومت ملت ایران الگویی بینظیر از ایستادگی در برابر زور و ظلم
رئیس جمهور مقاومت ملت ایران را الگویی بینظیر از ایستادگی در برابر زور و ظلم توصیف و تصریح کرد: ما با دشمنان میجنگیم و در برابر آنان مقاومت میکنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم؛ به همین ترتیب، نمیتوانیم خودمان به مردم ظلم کنیم، چراکه این دو رویکرد با یکدیگر در تناقض است.
به گزارش ایلنا، جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات شایسته اعضای هیئت دولت، اولویت اصلی در اداره کشور را ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر دانست و تصریح کرد: با تمامی افرادی که بتوانند گرهای از مشکلات مردم بگشایند، همکاری خواهم کرد. ضرورت دارد همه در کنار یکدیگر باشیم و کاستیها را جبران کنیم؛ ازاینرو با تمام وجود به خدمت ادامه خواهیم داد.
پزشکیان با بیان اینکه آینده مردم، جوانان و تمامی اقشار جامعه اولویت دارد، خاطرنشان کرد: مسئولیت در مسیر برطرف کردن مشکلات مردم بسیار سنگین است؛ بنابراین سیاستها و اقدامات باید در راستای حل مشکلات و آبادانی کشور باشد. در این مسیر، نگاه ما به جناح، حزب یا جنسیت نیست و از تمامی ظرفیتها برای خدمت به ملت بهره خواهیم گرفت؛ رفتارمان مبتنی بر انصاف و عدالت خواهد بود و از خودبزرگبینی پرهیز میکنیم، چراکه بیشتر اختلافات ریشه در هواهای نفسانی دارد.
رئیسجمهور رسیدگی و بهبود معیشت مردم را یکی از ضرورتهای اساسی دولت خواند و تأکید کرد: خداوند از ما نخواهد گذشت اگر نتوانیم معیشت و سطح زندگی مردم را بهبود بخشیم. تمام پستها، مسئولیتها و ریاستها باید در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات آحاد جامعه باشد. ارتقای سطح تحصیلات جوانان و توجه به بهداشت و درمان نیز از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت منطقه و کشور، مقاومت ملت ایران را الگویی بینظیر از ایستادگی در برابر زور و ظلم توصیف و تصریح کرد: ما با دشمنان میجنگیم و در برابر آنان مقاومت میکنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم؛ به همین ترتیب، نمیتوانیم خودمان به مردم زور بگوییم یا ظلم کنیم، چراکه این دو رویکرد با یکدیگر در تناقض است.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت توسعه ارتباطات بخشی و فرابخشی و برقراری هماهنگی بیشتر میان دستگاهها تأکید کرد و افزود: سازمانها و نهادهای دستگاههای اجرایی باید جلسات بیشتری برای انسجام و هماهنگی برگزار کنند تا از تقابلهای بینتیجه پرهیز شود و روند رسیدگی به امور تسریع یابد.
پزشکیان در ادامه، ثبت جهانی قلعه الموت در یونسکو را دستاوردی بزرگ برای کشور خواند و از تمامی فعالان و دستاندرکاران این عرصه صمیمانه قدردانی کرد و گفت: این کار بزرگی بود که با تلاش جمعی محقق شد.
در ابتدای جلسه، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ضمن گرامیداشت سالگرد آغاز فعالیت دولت چهاردهم و ورود به سال سوم و نیمه دوم فعالیت دولت، خاطرنشان کرد: شخصیت دکتر پزشکیان و ارتباط صمیمانه، ولایی و دوستانهای که با مقام معظم رهبری شهید برقرار کرده بود، موجب اعتماد و اطمینان عمومی شد و بسیاری از مسائل و مشکلات در بخشهای مختلف بهراحتی گرهگشایی شد.
در ادامه، محسن حاجی میرزایی، رئیسدفتر رئیسجمهور، با اشاره به راهبرد «وفاق ملی» که از ابتدای دولت مورد تأکید دکتر پزشکیان بوده است، تصریح کرد: اگرچه برخی نسبت به این سیاست انتقاد داشتند، اما گذشت زمان نشان داد که وفاق ملی چه اثرات بینظیری در پیشبرد امور داشته است. ایجاد آرامش در کشور بهویژه در بحرانهای بزرگی مانند شهادت مقام معظم رهبری و همچنین مدیریت جنگ با ابرقدرت هستهای، از جمله دستاوردهای ماندگار این رویکرد بود. در آن شرایط، همدلی میان تمامی ارکان جامعه، همسویی نیروهای نظامی و فرماندهان با دولت و مدیریت عزتمندانه جنگ، حیرتآفرین بود. همچنین وفاق ملی موجب شد اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت ملی پیرامون روند مذاکرات با استدلال، رأی مثبت دهند.
حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه دشمنان همچنان باهدف ایجاد انشقاق و اختلاف اقداماتی انجام میدهند، گفت: امروز نیز دشمنان با همان انگیزهای که در تحمیل جنگ داشتند، به دنبال دامنزدن به اختلافات هستند و ضرورت دارد هوشیار باشیم. وحدت، مهمترین موضوع ماست و رهبر شهید همواره بر آن تأکید ویژه داشتند و رهبری معظم انقلاب هم فرمودند اگر اختلافنظری هم وجود دارد، نباید به وحدت و انسجام آسیب وارد شود. استناد مقام معظم رهبری به بند اول تفاهمنامه در بیانیه خطاب به رزمندگان حزبالله لبنان نشانهای از اهمیت این تفاهم است.
در بخش دیگری از جلسه، دکتر سید رضا صالحی امیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن برشمردن ویژگیهای ممتاز دولت چهاردهم، اعلام کرد: هیچ کشوری در جهان بهاندازه ایران اثر تاریخی ندارد و ثبت جهانی قلعه الموت بدون رأی مخالف، در نوع خود بینظیر بود.
همچنین سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی از تماس تلفنی وزیر خارجه اوکراین و آخرین وضعیت مذاکرات با عمان ارائه کرد.
در ادامه، تعدادی از اعضای هیئت دولت و وزرا گزارشهایی از مسائل حوزه دستگاههای اجرایی مربوط به خود ارائه دادند.
در بخش پایانی جلسه، هیئت دولت مصوب کرد مبلغ ۵۵ همت برای پرداخت بدهی به فروشگاهها از بابت کالابرگ و همچنین ۵ همت به گندمکاران بابت مطالبات آنها اختصاص یابد.