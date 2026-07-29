حضور سخنگوی وزارت امور خارجه در ایلنا
سخنگوی وزارت خارجه در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) حضور یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با حضور در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از بخشهای مختلف تحریریه این خبرگزاری بازدید و با خبرنگاران و اعضای تحریریه دیدار و گفتوگو کرد.
بقایی در جریان این بازدید، به پرسشهای خبرنگاران درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی از جمله عملکرد سازمان ملل متحد، آخرین تحولات دیپلماتیک و روند مذاکرات ایران و عمان پاسخ داد.
مشروح این گفتوگو بهزودی در خروجی ایلنا منتشر خواهد شد.