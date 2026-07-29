به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ دوم محمد صادقیان معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش، در بازدید از موکب نیروی پدافند هوایی ارتش در مرز مهران، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر سعادت حضور در این حرکت عظیم را نصیب ما کرد تا علاوه بر انجام مأموریت ذاتی و اصلی خود در دفاع از آسمان ایران اسلامی و تأمین امنیت هوایی زائران، افتخار خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) را نیز داشته باشیم.

وی افزود: همرزمان ما در نیروی پدافند هوایی ارتش، با روحیه‌ای جهادی و مخلصانه، در کنار انجام مأموریت‌های عملیاتی به زائران خدمت می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه «موکب‌های این نیرو در نقاط مختلف با مشارکت کارکنان و خانواده‌های آنان و از محل نذورات برپا شده است»، تصریح کرد: همه همرزمان ما تلاش کرده‌اند تا با تمام توان، خدمتگزار شایسته‌ای برای زائران حضرت سیدالشهدا(ع) باشند و سهمی در این حرکت بزرگ معنوی ایفا کنند.

امیر سرتیپ دوم صادقیان با گرامیداشت یاد قائد شهید امت، فرمانده شهید امیر سپهبد موسوی و همچنین شهدای سرافراز نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت: بسیاری از این عزیزان از پیشگامان خدمت در مسیر اربعین بودند و امروز جای خالی آنان در این اجتماع عظیم احساس می‌شود.

وی تأکید کرد: همرزمان ما در یگان‌های راداری، موشکی، توپخانه‌ای و سایر سامانه‌های پدافندی، با اقتدار در سنگرهای دفاع از آسمان ایران اسلامی ایستاده‌اند و با ادامه راه شهدا، امنیت کشور را تأمین می‌کنند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش در پایان از زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) خواست تا رزمندگان مدافع آسمان ولایت را از دعای خیر خود بهره‌مند سازند.

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