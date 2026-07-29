قدردانی از همدردی مردم و مسئولان در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر
حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر پیشین آموزش و پرورش از همدردی مردم و مسئولان در پی درگذشت حاجیه خانم کوکب اسکندری (مادر شهیدان مظفر) قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام حسین مظفر به شرح زیر است،
بسمه تعالی
مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمَخْلُوقَ لَمْ یَشْکُرِ الْخَالِقَ
با سلام و درود به شهیدان سرافراز و مجاهدان راه خدا که با ایثار و فداکاری خود در استقرار و استحکام نظام جمهوری اسلامی و در اقتدار و سربلندی ملت ایران نقشآفرین بودند.
لازم میدانم از کلیه سروران عزیزی که بهمناسبت رحلت مادر شهیدان مظفر، این مجاهده دوران ستمشاهی و ایثارگر دوران دفاع مقدس با ارسال پیام، حضور در مجالس ترحیم، ارسال گل و بنر، اینجانب و وابستگان را مورد لطف و محبت قرار دادند اعم از رئیس جمهور محترم، رئیس محترم قوه مقننه، رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر و اعضای محترم مجمع، مشاوران و دستیاران رهبری معظم انقلاب، یادگار معزز حضرت امام (ره)، رؤسای محترم جمهور اسبق، وزیران گرانقدر گذشته و حال، فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح و دیگر مسئولان عالی کشوری، لشکری و قضایی، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان محترم فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی، خانوادههای محترم شهیدان، همکاران گرامی و دیگر اقشار جامعه، خبرگزاریها و رسانههای جمعی، بویژه از پیام تسلیبخش و افتخارآمیز امامالمسلمین، رهبری عزیز و فرزانه انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای مدظلهالعالی، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری مینمایم و از خداوند متعال سلامتی و طول عمر با عزت را برای عزیزان و علو درجات را برای آقای شهیدان ایران و پیروزی را بر کفر و استکبار جهانی مسئلت مینمایم.
حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر شهیدان رضا، علی و حسن مظفر از شهدای شاخص شهرستان پاکدشت که سه فرزند خود را در عملیات مرصاد تقدیم راه حق کرده بود، پس از سالها پرچمداری راه شهدا و بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزندان شهیدش پیوست.