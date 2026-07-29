قدردانی از همدردی مردم و مسئولان در پی درگذشت مادر شهیدان مظفر

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام حسین مظفر به شرح زیر است،

بسمه تعالی

مَنْ لَمْ یَشْکُرِ الْمَخْلُوقَ لَمْ یَشْکُرِ الْخَالِقَ

با سلام و درود به شهیدان سرافراز و مجاهدان راه خدا که با ایثار و فداکاری خود در استقرار و استحکام نظام جمهوری اسلامی و در اقتدار و سربلندی ملت ایران نقش‌آفرین بودند.

لازم می‌دانم از کلیه سروران عزیزی که به‌مناسبت رحلت مادر شهیدان مظفر، این مجاهده دوران ستمشاهی و ایثارگر دوران دفاع مقدس با ارسال پیام، حضور در مجالس ترحیم، ارسال گل و بنر، اینجانب و وابستگان را مورد لطف و محبت قرار دادند اعم از رئیس جمهور محترم، رئیس محترم قوه مقننه، رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر و اعضای محترم مجمع، مشاوران و دستیاران رهبری معظم انقلاب، یادگار معزز حضرت امام (ره)، رؤسای محترم جمهور اسبق، وزیران گرانقدر گذشته و حال، فرماندهان عالیرتبه نیرو‌های مسلح و دیگر مسئولان عالی کشوری، لشکری و قضایی، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان محترم فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی، خانواده‌های محترم شهیدان، همکاران گرامی و دیگر اقشار جامعه، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های جمعی، بویژه از پیام تسلی‌بخش و افتخارآمیز امام‌المسلمین، رهبری عزیز و فرزانه انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله‌العالی، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌نمایم و از خداوند متعال سلامتی و طول عمر با عزت را برای عزیزان و علو درجات را برای آقای شهیدان ایران و پیروزی را بر کفر و استکبار جهانی مسئلت می‌نمایم.

حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر شهیدان رضا، علی و حسن مظفر از شهدای شاخص شهرستان پاکدشت که سه فرزند خود را در عملیات مرصاد تقدیم راه حق کرده بود، پس از سال‌ها پرچم‌داری راه شهدا و بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار فرزندان شهیدش پیوست.

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