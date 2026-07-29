خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش با مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران

دیدار رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش با مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران
کد خبر : 1819971
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش با مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، با هدف توسعه همکاری‌های مشترک دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم حسین امیدی، رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با حمید ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به نقش تعاملات بین‌سازمانی در ارتقای ورزش کشور، اظهار کرد: امیدوارم با تداوم این همکاری‌ها، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک و بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه ورزش و ارتقای سطح آمادگی جسمانی فراهم شود.

در جریان این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف ورزشی، برگزاری مشترک مسابقات، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و مهارت‌آموزی، اجرای دوره‌های تخصصی و ارتقای سطح دانش فنی ورزشکاران، مربیان و داوران در رشته‌های مختلف ورزشی تأکید کردند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و زیرساختی طرفین به‌منظور توسعه ورزش قهرمانی، همگانی و حرفه‌ای، از دیگر محورهای این نشست بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل