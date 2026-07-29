دیدار رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش با مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم حسین امیدی، رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با حمید ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به نقش تعاملات بین‌سازمانی در ارتقای ورزش کشور، اظهار کرد: امیدوارم با تداوم این همکاری‌ها، زمینه اجرای برنامه‌های مشترک و بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های موجود در راستای توسعه ورزش و ارتقای سطح آمادگی جسمانی فراهم شود.

در جریان این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف ورزشی، برگزاری مشترک مسابقات، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و مهارت‌آموزی، اجرای دوره‌های تخصصی و ارتقای سطح دانش فنی ورزشکاران، مربیان و داوران در رشته‌های مختلف ورزشی تأکید کردند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و زیرساختی طرفین به‌منظور توسعه ورزش قهرمانی، همگانی و حرفه‌ای، از دیگر محورهای این نشست بود.

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