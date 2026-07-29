انتقال پیکر شهید خلبان کاظمی از تهران به شیراز/ جزئیات مراسم تشییع اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، یکی از قهرمانان جنگنده سوخو ۲۴ ایرانی، صبح امروز وارد پایگاه هوایی شهید لشگری در شهر تهران شد و در مراسمی رسمی، مورد استقبال فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از جمله امیر سرتیپ علی اکبر طالب‌زاده، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش قرار گرفت.

پیکر مطهر این شهید والامقام، در ادامه به منظور برگزاری مراسم تشییع و تدفین، به پایگاه شهید دوران شیراز منتقل شد. مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم خلبان کاظمی در روزهای پنجشنبه و جمعه در شهر شیراز، با حضوری مقامات، فرماندهان و مردم قدرشناس ایران اسلامی، برگزار خواهد شد.

جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم خلبان کاظمی در شیراز، به شرح زیر است:

برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید خلبان کاظمی همراه با قرائت زیارت عاشورا در مسجد صاحب الزمان (عج) پایگاه هوایی شهید دوران؛ پنجشنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۷ صبح.

تشییع پیکر مطهر شهید در یکی از میادین شهر شیراز بعد از نماز مغرب و عشاء، پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۵.

برگزاری مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید، بعد از نماز جمعه شهر شیراز در حرم مطهر احمد ابن موسی (ع)، شاهچراغ و تشییع پیکر به سمت گلزار شهدا، روز جمعه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵

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