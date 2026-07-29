رئیس مرکز مالکیت معنوی:
پرداخت ریالی هزینه ثبت بینالمللی اختراعات برای مخترعان ایرانی امکانپذیر شد
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با همکاری وزارت امور خارجه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و دفتر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، امکان پرداخت ریالی هزینههای ثبت بینالمللی اختراعات برای متقاضیان ایرانی فراهم شده است.
به گزارش ایلنا، سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از راهاندازی سازوکار جدید پرداخت ریالی هزینههای ثبت بینالمللی اختراعات خبر داد و گفت: در راستای حمایت از مخترعان و شرکتهای دانشبنیان و با هدف رفع یکی از مهمترین موانع استفاده از نظام بینالمللی ثبت اختراع (PCT)، مرکز مالکیت معنوی با همکاری وزارت امور خارجه، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و دفتر برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، سازوکاری را طراحی و نهایی کرده است که بر اساس آن، متقاضیان ایرانی میتوانند هزینههای ثبت بینالمللی اختراعات را به صورت ریالی پرداخت کنند.
وی با اشاره به عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) و نقش مرکز مالکیت معنوی به عنوان اداره دریافتکننده اظهارنامههای بینالمللی افزود: اگرچه معاهده PCT مهمترین مسیر ثبت و حمایت از اختراعات در سطح بینالمللی است، اما محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمها طی سالهای گذشته، پرداخت هزینههای ارزی ثبت و جستوجوی بینالمللی را برای مخترعان ایرانی با دشواریهای فراوان مواجه کرده بود.
اسلامی تصریح کرد: پس از حدود دو سال پیگیری و مذاکرات فشرده با WIPO و UNDP، مدلی متناسب با شرایط کشور طراحی شد که به تأیید طرفهای بینالمللی رسید. بر این اساس، متقاضیانی که مرکز مالکیت معنوی ایران را به عنوان اداره دریافتکننده انتخاب میکنند، میتوانند هزینههای مربوط به ثبت بینالمللی را از طریق حساب بانکی دفتر UNDP در ایران و به صورت ریالی پرداخت کنند.
رئیس مرکز مالکیت معنوی خاطرنشان کرد: این فرآیند پیش از بهرهبرداری عمومی، با موفقیت به صورت آزمایشی اجرا شده و اکنون آماده ارائه خدمت به متقاضیان است. اجرای این سازوکار، ضمن کاهش هزینههای جانبی و تسریع فرآیند ثبت، دسترسی نوآوران ایرانی به نظام بینالمللی PCT را تسهیل کرده و زمینه توسعه تجاریسازی اختراعات، حضور مؤثرتر شرکتهای دانشبنیان در بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد دانشبنیان کشور را فراهم میکند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تجربه موفق این همکاری، زمینهساز توسعه سازوکارهای مشابه در سایر حوزههای مالکیت فکری و گسترش حمایت از نوآوران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی کشور در عرصه بینالمللی باشد.