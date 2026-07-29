انفجارهای کنترل شده در شهرستان سیریک
فرمانداری سیریک در اطلاعیه اعلام کرد؛ امروز چهارشنبه ۷ مرداد انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده دشمن آمریکایی در شهرستان سیریک صورت میگیرد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است؛ به اطلاع مردم شریف شهرستان سیریک به خصوص بخش مرکزی میرساند امروز چهارشنبه هفتم مرداد ماه، حدود ساعت ۱۰ صبح، انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده دشمن آمریکایی در محدوده شهر بندرگروگ صورت میگیرد.
همچنین در این اطلاعیه بیان شده است؛ مردم با حفظ خونسردی خود و دیگران، به سایر همشهریان نیز اطلاع رسانی کنند و نگران صدای انفجار نباشند.