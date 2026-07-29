به گزارش ایلنا، شهرام کرمی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه، با تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، از آمادگی کامل مجموعه قضایی استان در مرز خسروی خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های قضایی، حقوقی و نظارتی استان برای تسهیل تردد، صیانت از حقوق زائران و حفظ امنیت عمومی به کار گرفته شده است.

هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تسهیل تردد زائران اربعین

کرمی با بیان اینکه از ماه‌ها قبل جلسات متعدد هماهنگی با حضور دادستانی، فرمانداری، مرزبانی، نیروی انتظامی، استانداری، گمرک، هلال‌احمر، اداره‌کل راهداری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد اربعین برگزار شده است، افزود: هدف از این هماهنگی‌ها، پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی، تسریع در رسیدگی به مسائل احتمالی و ایجاد بستر مناسب برای عبور ایمن و روان زائران از مرز بین‌المللی خسروی بوده است.

فعال‌سازی کشیک‌های ویژه قضایی در شهرستان‌های مرزی

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی کشیک‌های ویژه قضایی در ایام اربعین اظهار کرد: با دستور دستگاه قضایی، کشیک‌های ویژه دادسرا‌ها و محاکم در شهرستان‌های مرزی فعال خواهند بود و نمایندگان قضایی نیز در هماهنگی با سایر دستگاه‌های مسئول، آمادگی رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات احتمالی زائران را خواهند داشت تا هیچ موضوع قضایی موجب ایجاد وقفه در خدمت‌رسانی نشود.

وی تصریح کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی مرزی مأموریت یافته‌اند با همکاری مرزبانی، نیرو‌های انتظامی و امنیتی، نسبت به پیشگیری از وقوع جرائم، برخورد قاطع با سودجویان، دلالان، قاچاقچیان و هرگونه اقدام اخلال‌گرانه که امنیت و آرامش زائران را تهدید کند، اقدام قانونی و فوری انجام دهند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی یا قضایی برای زائران، سازوکار‌های لازم برای رسیدگی فوری از طریق دادستانی‌ها، واحد‌های کشیک و مراجع قضایی پیش‌بینی شده و تلاش خواهد شد تمامی مسائل در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت حقوق شهروندی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به نظارت مستمر دستگاه قضایی بر مرز خسروی خاطرنشان کرد: موضوعاتی نظیر مقابله با قاچاق کالا، فعالیت باند‌های سازمان‌یافته، جرائم احتمالی مرتبط با مرز و مسائل مربوط به اتباع خارجی در دستور کار ویژه مراجع قضایی و ضابطان قرار دارد و برخورد با هرگونه قانون‌شکنی با قاطعیت انجام خواهد شد.

بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از مرز خسروی ادامه دارد

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه همچنین از بازدید‌های میدانی و جلسات مستمر مسئولان قضایی استان از مرز خسروی و پایانه شهید سلیمانی خبر داد و گفت: این بازدید‌ها با هدف بررسی روند خدمت‌رسانی، رفع موانع احتمالی و صدور دستورات لازم برای تسریع در ارائه خدمات به زائران انجام شده و تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با توصیه به زائران اربعین تأکید کرد: زائران ضمن همراه داشتن مدارک قانونی، از حمل هرگونه کالای غیرمجاز یا سپردن وسایل خود به افراد ناشناس خودداری کرده، تنها از مسیر‌های رسمی تردد کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا نیاز به حمایت حقوقی، موضوع را بلافاصله به مأموران مستقر یا مراجع قضایی و انتظامی اطلاع دهند.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی بزرگ است و دستگاه قضایی استان با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی، همه توان خود را برای برگزاری باشکوه، ایمن و بدون دغدغه مراسم اربعین حسینی به کار خواهد گرفت.

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