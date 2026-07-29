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اطلاعیه شماره ۵۳/

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند
کد خبر : 1819841
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فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند.

به گزارش ایلنا، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم مومن و تاریخ ساز ایران اسلامی،

آفرین بر شما که با صد و پنجاه شبانه روز در میدان بودن مقاومت را معنایی تازه بخشیدید و نصاب جدیدی از آگاهی و اراده یک ملت را به نمایش گذاشتید.

فرزندان غیور شما در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

ساعاتی پیش سه نفتکش متخلف که بی توجه به اخطارهای ما، به حرکت در مسیر ناامن و غیرقانونی ادامه می‌دادند مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌کند، مداخلات و امر و نهی‌های غیرقانونی ارتش کودک‌کش آمریکا به شناورها در منطقه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم 

 

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