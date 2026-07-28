به گزارش ایلنا، علی‌اکبر پورجمشیدیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: نام‌نویسی در سامانه «سماح» و بیمه برای همه کسانی که قصد تشرف و زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) را دارند، اجباری است.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سامانه «سماح»، نام‌نویسی کردند، ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد این تعداد وارد کشور عراق شدند و نیمی از این ۵۰ درصد یعنی حدود ۵۰۰ هزار نفر، زیارت خود را انجام دادند و به کشور بازگشتند.

پورجمشیدیان افزود: اتباع مجاز داخل کشور هم که قصد تشرف و زیارت حضرت امام حسین (ع) را دارند، باید در این سامانه نام‌نویسی کنند و بیمه شوند.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: از سامانه سماح آغاز کنیم، آمار و ارقام و با توجه به این که بسیاری از هموطنان ما رهسپار و راهی این سفرشدند بپرسیم چند نفر تا الان از طریق مرز‌های کشور عازم این سفر شدند؟ چند نفر ثبت نام کردند؟ و آیا همه کسانی که به زیارت این سفر می‌روند و راهی این سفر می‌شوند قطعا و حتما باید در سامانه سماح ثبت نام کنند یا خیر؟

پورجمشیدیان: بحمدالله امسال هم مثل سال‌های قبل اشتیاق مردم برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) و زیارت عتبات عالیات پرشور و با اشتیاق فراوان دارند مردم ثبت نام می‌کنند تا الان که خدمت شما هستم آخرین خبری که من تقریبا نیم ساعت پیش گرفتم بیش از دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. از نظر ما بعنوان ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) همه کسانی که قصد تشرف به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارند باید حتما الزاما در سامانه سماح ثبت نام کنند و یک الزام دیگری هم در بحث ثبت نام داریم که حتما باید بیمه بشوند از نظر ما، چون بهرحال بیمه امتیازاتی دارد یا سفر مسائل و مشکلاتی دارد که مردم احتمال دارد با آن درگیر بشوند بحث ثبت نام در سامانه و انشاالله واریز مبلغ بیمه اجباری است از نظر ما و اگر خدایی نکرده کسی از این طریق ثبت نام نکند یا به طریق دیگری از مرز خارج بشود از امتیازات حداقل بیمه محروم می‌شود. ثبت نام این‌ها می‌تواند خیلی ما را کمک کند حتی اتباع، در بحث اتباع مجاز در داخل کشورمان که بخش اعظم آن هم برادران عزیز یا خواهران عزیز افغانستانی ما هستند آنهایی که به صورت مجاز در داخل کشور ما سکونت و حضور دارند باید آنها هم اگر قصد زیارت دارند حتما از طریق سامانه سماح ثبت نام کنند و حق بیمه هم پرداخت کنند که در سفرشان انشالله مشکلی نداشته باشند از این تعدادی که من خدمت شما عرض کردم، تقریبا فکر می‌کنم تا الان آمار نیاوردم بالای ۵۰ درصدشان وارد کشور عراق شدند یعنی هم ثبت نام کردند هم مشرف شدند به زیارت، تقریبا نصف آن هم برگشتند حدود مثلا نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر هم زیارت کردند و برگشتند. الان وضعیت مان این است البته به سرعت هم ثبت نام ادامه دارد هم خروج از کشور الحمدالله از همه مرز‌های اربعینی دارد انجام می‌شود.

سوال: تقریبا به زمان اربعین حسینی که نزدیک می‌شویم تعداد سفر‌ها و میزان ثبت نام‌ها هم افزایش پیدا میکند به همین جهت جمع بندی نهایی را از محضرتان می‌گذاریم بعد از ایام سفر زیارتی اربعین. همانند سال‌های گذشته مرز‌ها همان مرز‌هایی هست که پذیرای هموطنان مان هست یا نه؟ به جهت عدد و تعداد کم و کاستی‌هایی وجود دارد یا نه؟ همانند سال‌های گذشته است؟

پورجمشیدیان: مرز‌های اربعینی ما مرز شلمچه در استان خوزستان، مرز چذابه باز در استان خوزستان، مرز مهران در استان ایلام، مرز خسروی در استان کرمانشاه، مرز باشماق در مریوان استان کردستان و مرز تمرچین در استان آذربایجان غربی این شش مرز رسمی اربعینی ما هستند البته ما امسال تلاش کردیم که دو مرز اربعینی را به صورت آزمایشی و بسیار محدود راه اندازی کنیم که یک مرز الحمدالله راه اندازی شد، مرز سومار در استان کرمانشاه، مردم قهرمان گیلان غرب خیلی انگیزه داشتند برای این کار، الحمدالله راه اندازی شده یک بخشی بسیار محدودی هم از مردم خود منطقه عبور کردند، به دنبال این بودیم مرز چیلات را هم در استان ایلام، منطقه دهلران راه اندازی کنیم که با مشکلاتی مواجه شده امیدواریم که این دو مرز را برای سال‌های آینده به مرز‌های اربعینی اضافه کنیم که مردم راحت‌تر بتوانند برنامه سفرشان را برنامه ریزی کنند.

سوال: پس نه تنها محدودیت نداشتیم دو مرز دیگر هم به مرز‌های زیارتی اضافه شده، چون می‌دانم که دائما اخبار را رصد می‌کنید شما و همکاران شما در ۱۸ کمیته ستاد مرکزی اربعین وضعیت ترافیک مرز‌ها الان چطور است؟ ازدحام جمعیت، وضعیت عبور و مرور، تسهیل رفتن هموطنان مان از مرز به کشور عراق؟

پورجمشیدیان: همه تلاش ما در کمیته‌های هجده گانه ستاد مرکزی اربعین امام حسین این است که تسهیلاتی را فراهم کنیم مردم بتوانند برابر آن سفارش زیبای آقای شهید ما که فرمودند سفری آسان، ارزان و ایمن را برای مردم فراهم کنید ما همه به دنبال این هستیم که تا حد ممکن شرایطی را فراهم کنیم که زوار امام حسین (ع) در این ایام ۱۰-۱۲ روزی که برای اربعین مشرف می‌شوند حداکثر همان هزینه‌های حمل و نقل برایشان باشد و از سایر هزینه‌ها را تلاش ما این است کمک کنیم که هزینه خاصی تحمیل نشود به کسانی که مشرف می‌شوند. الحمدالله با توجه به این که ما در ستاد مرکزی اربعین امام حسین وارث یک تجربه ارزشمندی هستیم که طی سالیان گذشته الحمدالله به دست آمده، ما امروز تجربیات بسیار بزرگی را داریم با توجه به این تجربیات سال به سال مشکلات زوار امام حسین (ع) کمتر شده است.

مثلا شما تصور کنید یک زمانی ما داشتیم عبور از مرز چندین ساعت مردم معطل می‌شدند برای این که بتوانند از مرز عبور کنند، امروز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توجه به هماهنگی که با برادران عزیزمان در کشور عراق انجام دادند حداکثر معطلی در عبور از گیت‌های مرزی ۴ ثانیه است، یعنی هر نفر در این مرز‌ها بالای ۲۰۰ گیت یعنی ۲۴۲ گیت عبور همزمان در این ۶ مرزی که من خدمت شما عرض کردم آماده‌اند که مردم را عبور بدهند یعنی در چند ثانیه چند هزار نفر می‌توانند عبور کنند. این شرایطی است که بحمدالله با توجه به تجربیاتی که عزیزان ما در ستاد مرکزی اربعین امام حسین کسب کردند سال به سال دارد شرایط بهتر می‌شود جاده‌ها هم همین است شما همین الان بروید در خود شهر مهران که شلوغ‌ترین شهر ما است، برای عبور، هیچ مشکل ترافیکی نداریم یعنی هیچ معطلی برای ترافیک در مرز‌ها و در شهر‌های مرزی الحمدالله با توجه به حضوری که عزیزان ما در پلیس راهور راهنمایی رانندگی، مجموعه نیرو‌های نظامی و انتظامی ما دارند مشکل خاصی نداریم در مسیرها.

سوال: دو مورد را گفتید که دو مورد پربحث است و حتما راجع به این دو موضوع از محضر شما با جزئیات سوال می‌پرسم، اما چون به فرماندهی انتظامی و ارائه خدمت فرمانده انتظامی در مرز‌ها اشاره کردید و یکی از نکات و نقاطی که دشمن هر ساله دست می‌گذارد روی آن و فضاسازی می‌کند برای این که از تب و تاب بیاندازد که هرگز موفق نبوده بلکه به رنگ و لعاب این موضوع هم بخشیده، چون همیشه خود مردم با بصیرت و هوش شان عمل می‌کنند، موضوع امنیت است، چه در داخل کشور، چه امنیت مرز‌ها و چه امنیت در عراق؟

پورجمشیدیان: ما در امنیت با محوریت برادران عزیزمان در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کمک سایر بخش‌ها یعنی مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و ارتش جمهوری اسلامی که بخش قابل توجهی در مرز‌ها کمک می‌کنند به ایجاد امنیت، بحمدالله چند موضوع را به صورت جدی اولا امنیت جزء اساس کار ما است در مراسم اربعین امام حسین (ع) که داریم پیگیری می‌کنیم نکته دیگر امنیت شهر‌های مسیر اربعین است تا خود کربلا و نجف و عتبات، یک بخش قابل توجهی از امنیت در عراق است که با هماهنگی برادران عزیزمان در ارتش عراق، در دستگاه‌های امنیتی عراق و در مرزبانان عراق هماهنگ است در حشدالشعبی عراق الحمدالله دارد انجام میشود ما امنیت شهر‌ها، امنیت مسیر‌ها، امنیت اماکن، اماکن اربعینی، مواکب ما، ساختمان‌ها و خصوصا امنیت مرز‌ها را با محوریت عزیزان انتظامی بحمدالله با توجه به هماهنگی‌های خوبی که انجام دادند از جمله یکی از هماهنگی‌های خوب شان که کم نظیر است به نظر من، یک اتاق مشترک، یک قرارگاه مشترک امنیتی در همه مرز‌های امنیتی ما بین عزیزان مان در کشور عراق، نیرو‌های امنیتی کشور عراق و برادران عزیز ما در مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و فراجا مشترکا آنجا حضور دارند که همه امور مربوط به زائرین از جمله امنیت را دارند اشراف دارند.

آنجا بررسی می‌کنند و بحمدالله تا الان که ما خدمت شما بودیم الحمدالله سال گذشته هم ما کوچکترین مشکل امنیتی نداشتیم الان هم با توجه به همت بلندی که دارند و حضور خوبی که عزیزان امنیتی ما مرزبانان ما دارند و نیرو‌های نظامی و انتظامی ما دارند مشکل خاص امنیتی که تاثیر بگذارد بر رفت و آمد زائران امام حسین (ع) نداشتیم الا آن جسارتی که امریکایی‌ها حمله‌ای که به مرز شلمچه انجام دادند بعضی از هموطنان ما آنجا مجروح شدند دو نفر به شهادت رسیدند که آن هم بلافاصله ترمیم شد اتفاقا بعد از این حادثه عبور از مرز شلمچه بیشتر شده یعنی مردم انگیزه بیشتری پیدا کردند برای این که از مرز‌های شلمچه عبور کنند این هم بهرحال جزو آن نقاط افتخار آمیز ملت ما است که هر جا احساس خطر بکنند حضور فعالانه تری را دارند. الحمدالله مشکل خاص امنیتی نداریم تا الان انشاالله تا آخر هم در کمال امنیت و آرامش این سفر و این زیارت انجام خواهد شد.

سوال: بین صحبت هایتان به اتباع اشاره کردید و دسته بندی کردید اتباع مجاز اجازه رفتن دارند طبق اصولی که مختصری راجع به آن صحبت کردید بیشتر به ما بگویید اگر اتباع غیرمجاز بخواهند این سفر را بروند آیا اجازه دارند یا نه؟ سال‌های گذشته یک سوال مورد پرسش قرار می‌گرفت همسایگان ما در پاکستان و افغانستان که به صورت کاروانی و گروهی قصد پیاده روی اربعین حسینی را دارند چه باید بکنند و ایران را بعنوان مسیر انتخاب می‌کنند.

پورجمشیدیان: اتباع چند دسته هستند. یکی اتباع مجاز هستند. از هر کشوری اتباع مجازی که داخل کشور ما زندگی می‌کنند که بخش اعظم آن‌ها اتباع افغانستانی هستند. این‌ها مثل هموطنان عزیز ما سایر هموطنان ما در کشور ایران می‌توانند از طریق سامانه سماح ثبت نام کنند، بیمه بشوند مثل آنها هم خارج بشوند فقط از مرز شلمچه باید خارج بشوند اتباع مجاز، یک بخش اتباعی هستند که عبوری از کشور ما از افغانستان یا از پاکستان یا از هر کشور دیگری، آنهایی که از منطقه قفقاز و سایر مناطق غربی کشور ما یا شمال غرب کشور ما وارد می‌شوند، آنها هم می‌توانند از مرز تمرچین یا مرز باشماق عبور کنند.

مشکل خاصی ندارند، اما اتباع پاکستانی یا افغانستانی ورود کردند به شرط این که ویزا گرفته باشند از کشور عراق که تا الان اطلاع دارم به شدت دنبال این هستند که برای عزیزان افغانستانی حداقل ۱۵ هزار نفر ویزا صادر کنند هنوز به دست ما نرسیده است، اما من خبر دارم که کشور عراق هم دولت عراق، به دنبال این است که شرایط برای شان فراهم کند، آن‌ها می‌توانند به صورت عبوری از مرز چزابه عبور کنند اگر به هر دلیلی اتباع غیر مجازی یا اتباعی که شرایط شان برای این که به صورت مجاز در کشور ما حضور داشته باشند، فراهم نباشد، از طریق مجموعه جامعه المصطفی قم می‌توانند ثبت نام کنند، برای آن‌ها هم تسهیلاتی فراهم می‌شود با توجه به عنایتی که مسئولین جمهوری اسلامی داشتند که هیچ مشتاقی به زیارت امام حسین محروم نشود، آن‌ها را هم داریم شرایطی فراهم می‌کنیم، هم عزیزان در وزارت خارجه و هم عزیزان در مجموعه فرماندهی جمهوری اسلامی و مرکز اتباع وزارت کشور کمک می‌کنند تسهیلاتی را فراهم می‌کنند که آن‌ها هم بتوانند به زیارت امام حسین مشرف شوند البته از مرز چزابه.

سوال: همکاری‌ها با عراق چطورست، در تصمیم گیری‌ها، در تصمیم سازی‌ها و ایجاد امنیت، در برقراری موکب ها، در خود جزئیات سفر هموطنان مان به کشور عراق؟

پورجمشیدیان: با برادران عزیزمان در کشور عراق و خصوصا با دولت عراق در بالاترین سطح هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم اربعین و حضور هموطنان عزیز انجام دادیم در سفری با همراهی برادرعزیزمان آقای عراقچی به کشور عراق داشتیم هم با رئیس جمهور کشور عراق و هم نخست وزیر و هم رئیس مجلس و هم عتبه حسینی و هم با شورای امنیت کشور عراق و ستاد اربعین کشور عراق بالاترین سطح هماهنگی انجام شد که این سفر و مسائل و مشکلاتی که برای این سفر مترتب است و تجربیاتی که از قبل داشتیم، الحمدالله این کار انجام شده است و با استقبال بسیار خوب دولت عراق یک بخشی هماهنگی‌هایی مردمی است، مواکب است، این هم باز انجام شده است.

در سفری که در خدمت آقای دکتر پزشکیان برای استقبال از پیکر مطهر رهبر شهیدمان و آقای شهیدمان چند ساعتی را در کشور عراق حضور داشتیم، جلسه‌ای در بالاترین سطح برای هماهنگی‌های بیشتر برای چند روز باقی مانده با عزیزان مان در کشور عراق داریم که مشکل خاصی از نظر هماهنگی وجود ندارد مواکب ما، ستاد عتبات عالیات تعداد قابل توجهی بیش از سه هزار موکب ثبت شده داریم، یعنی موکب شناسنامه دار، این‌ها بالای ۵۰ درصدش یعنی حدود هزار و ۷۰۰ نزدیک دو هزار حتی موکب رفتند و در کشور عراق کمک عزیزان مان در کشور عراق هستند، حدود هزار و ۵۰۰ موکب در مرز‌های خود ما دارند خدمات می‌رسانند، در مسیر‌های اربعینی ما هستند، مشکل خاصی الحمدالله با عزیزان مان در کشور عراق نداریم بسیار مشتاق هستند که مردم ما و علاقه‌مندان این سفر را بروند، با آغوش باز امسال هم یک اتفاق بسیار خوبی که افتاده است این مراسم تشییع آقای شهیدمان، رهبر شهید انقلاب در آن جا یک محبت خاصی بین مردم ایران و عراق انجام شده است.

سوال: یکی از زائرانی که رفته بود می‌گفت حتما ایرانی‌هایی که عازم هستند، عکس رهبر شهید و سومین رهبر انقلاب اسلامی حتما همراه خودشان را ببرند، عراقی‌ها طلب می‌کنند از ایرانی ها؟

پورجمشیدیان: بله، همین طورست بسیار مشتاق و علاقه مندند به یک ارتباط قلبی با رهبر جدید انقلاب مان و بسیار علاقه‌مند بودند و مشتاق بودند، من شاید آخر اگر فرصت بشود در سفری که ما آن جا رفتیم برای هماهنگی و درجلساتی که دولت و مردم عراق و مجلس عراق پیگیر حضور پیکر مطهر آقای شهیدما بودند، با اصرار می‌کردند که این حق مردم عراق است که پیکر رهبر شهید ما انقلاب بیاید و به آن جا در آن جا تشییع بشود دلیلش هم می‌گفتند رهبر شماست آقای شهید، اما مرجع تقلیدماست و این حق ماست که این پیکر مطهر بیاد و شرایطی فراهم شد که پیکر مطهر آقای ما رفت آن جا و آن طور احترام کردند و عزت گذاشتند و آن تشییع باعظمت برگزار شد این باعث یک محبت عمیق تری بین مردم ایران و عراق شده و خیلی شرایط را برای استقبال، پذیرایی و برای همراهی مردم الحمدالله ما در کشور عراق امسال فراهم می‌بینیم.

سوال: ما خاصه راجع به تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی از محضر شما در این گفت‌و‌گو تقریبا اولین گفتگوی شما بعد از مراسم تشییع است، چند تا سوالی در انتهای برنامه خواهیم پرسید، راجع به اربعین و زیارت اربعین سوالات بپرسم چون اشاره کردید موکب‌های مردمی حضور گسترده مردم شاید این نکته و این انتقاد شنیدید، کار را در سفر زیارتی اربعین بسپرید به مردم و خیلی دولتی در مدیریت، برپایی و موکب‌ها و این‌ها نشوند، پاسخ شما چیست؟

پورجمشیدیان: حرکت اربعین امام حسین و راهپیمایی اربعین امام حسین یک حرکت ذاتا فرهنگی است، یک حرکت بزرگ فرهنگی جهانی و حرکت بزرگ در عالم اسلام است که نظیر آن وجود ندارد، آن چه که ما انجام می‌دهیم کمک به این تسهیل این کار فرهنگی است، یعنی اگر کار‌های دیگری انجام می‌دهیم، کمک می‌کنیم که این اقدام بزرگ فرهنگی جای خودش بنشیند و یک حرکت تمدنی است که حالا حتما بزرگان خواهند آمد و توزیع دادند یا خواهند داد نکته دیگر حرکت اربعین امام حسین یک حرکت ذاتا مردمی است و ما اصلا نمی‌خواهیم در آن بخش‌های مردمی دخالت کنیم آن چه که ما در ستاد مرکزی اربعین امام حسین انجام می‌دهیم، تسهیل این حرکت است، بعضی کارهاست که مردم نمی‌توانند انجام دهند، ایجاد مواکب، کمک، احسان و پذیرایی کار‌های مردمی است مثلا زیرساخت‌های آن را ما باید و این کاری است که دولت و خود مردم نمی‌توانند انجام دهند آب، برق و حمل و نقل ایجاد امنیت این‌ها که این‌ها چیز‌هایی است، بهداشت و درمان، امداد و نجات چیز‌هایی است که از مردم نمی‌توان انتظار داشت.

ما باید کمک کنیم، قبلا از من سوال کردند، گفتم ایام عید نوروز که مردم به شمال می‌روند، آیا دولت کمک نمی‌کند به این ها، آب، سوخت، مسیر‌ها امنیت برای شان برقرار نمی‌کند، تامین نمی‌کند، برای این‌ها آرد نمی‌فرستد آن جا که کمبود نان مواجه نشوند ما الان در ستاد مرکزی اربعین امام حسین با توجه به اشتیاق که میلیون‌ها نفر برای زیارت امام حسین (ع) در ستاد کمک می‌کنیم که مردم بتوانند، ان شاءالله این کار زیارت اربعین و خدمات اربعینی را بتوانند خوب انجام دهند، البته جایی اگر کم و کسری هم باشد قطعا مردم ما هستند و بالاتر زائر امام حسین (ع) هستند و روی چشم ما جا دارند هم دولت و شخص رئیس جمهور و هم معاون اول و هم وزیر کشور، همه کابینه دنبال این هستند که کمک کنیم و همه سایر نهاد‌ها، نیرو‌های مسلح کمک کنیم که مردم به این امر معنوی بتوانند ان شاءالله بهتر و به موقع بروند و ان شاءالله یک نشاط معنوی پیدا کنند، بیایند به زندگی خودشان و به کار خودشان برسند بخش اعظم سفر البته با وسایل نقلیه شخصی است، بالای ۷۰ درصد کسانی که به این زیارت مشرف می‌شوند.

سوال: قبل از برنامه با آقای پورجشمیدیان گفتم که در ایام مشرف شدید به این سفر ما و همه مردم ایران را دعا کنید، تاکید کردند به دلیل ارائه خدمت بهتر و همه هموطنان مان تسهیل مواردی که موجودست، آسیب شناسی و لحظه‌ای که انجام می‌شود از سوی ۱۸ کمیته ستاد مرکزی اربعین اصلا در این ایام مشرف به این سفر نمی‌شوند و در دیگر ایام این سفر برای ایشان و همکاران شان برنامه ریزی می‌شود ۱۸ کمیته ستاد مرکزی اربعین، چون اشاره کردید که دائما آسیب شناسی می‌کنید و از تجربیات سال‌های گذشته استفاده می‌کنید پرچالش‌ترین کمیته‌ها کدامند؟

پورجمشیدیان: ما در ثبت نام یک چالش‌هایی داریم، در عبور یک وقت چالش‌هایی وجود دارد، کنترل‌های مرزی که می‌شود، بعضی از مردم آشنایی ندارند، مثلا دارو‌هایی را همراه خودشان می‌آورند که خصوصا در کشور عراق مجاز نیست، دارو‌های کدئین دار، بعضی موارد این طوری داریم که این‌ها چالش‌هایی حتی با کشور عراق ایجاد می‌کند ما یکی از مسائلی دنبال هماهنگی هستیم این است که کسانی که آن جا با مشکل مواجه می‌شوند در مرز و یا در کشور عراق این‌ها را پیگیری می‌کنیم واقعا مشکل جدی البته است که ما خیلی به سختی به زحمت بیاندازد، نداریم، الان فصل گرم است. موضوعات مربوط به تهیه آب برای مردم یا شرایطی که حداقل در زمان عبور راحت‌تر از مرز‌ها عبور کنند الان بخش قابل توجهی از مرز‌های اربعینی ما را سایبان زدند، عزیزان من در ستاد مرکزی اربعین و کمیته زیرساخت ما، جاده‌ها را مثلا برای شان شرایطی را فراهم کردند که مردم با مشکل کمتری مواجه شوند، به حمدالله سال‌های قبل، سال‌های اول مردم خیلی مشکل داشتند، الان مشکل جدی که مردم را اذیت بکنند الا بعضی گرمای هوا که طبیعی است که گرم است هوا.

سوال: پارکینگ‌ها، امداد و نجات، رسیدگی به بیماران اگر اتفاقی بیافتد، برنامه ریزی برای پرچالش‌ترین لحظه دیده شده است؟

پورجمشیدیان: البته پرچالش‌ترین زمان آخر و روز برگشت که برمی گردند، مثلا برای پارکینگ، الان که خدمت شما هستم، بیش از ۵۰۰ هزار پارکینگ برای مردم در مرز‌های اربعینی که من توصیه می‌کنم با توجه به این که ما یک مقدار در ناوگان اتوبوس مان مشکلاتی داریم و باید سایر مسیر‌های کشور را هم خدمات بدهند، تا حد ممکن مردم از وسایل نقلیه شخصی شان استفاده کنند هم جاده‌ها، جاده‌های ایمن و خوبی شدند و هم به تعداد کافی ما پارکینگ داریم، مثلا در مهران بالای ۱۵۰ هزار پارکینگ داریم که مردم می‌توانند خودرو‌های شان ببرند پارک کنند در خسروی بالای ۲۰۰ هزار پارکینگ ایجاد شده، در شلمچه ۸۰ هزار پارکینگ و مثلا در چزابه ۵۰ هزار پارکینگ و همین طور در همه مرز‌ها، در باشماق و در تمرچین هیچ مشکلی برای کسان‌ی که بیایند با آرامش می‌توانند خودرو‌های شان را در پارکینگ پارک کنند و با وسایل نقلیه عمومی که است، می‌توانند خودشان به نقطه صفر مرزی رسانده و عبور کنند.

مشکل خاصی نیست، برخی از مرز‌ها، مثلا در تمرچین از شهر ارومیه تا تمرچین مجانا خدمات می‌دهند، یعنی می‌توانند از ترمینال شهر ارومیه سوار شوند تا تمرچین، از تمرچین تا اربیل هم عزیزان عراقی ما و عزیزان کردزبان ما، اقلیم کردستان خدمات مجانی می‌دهند این‌ها را تا اقلیم می‌برند از باشماق تا سلیمانیه مجانی خدمات می‌دهند که مردم راحت بتوانند مسیر را بروند، چالش‌هایی که وجود داشته به حداقل رسیده البته این معناش نیست که مشکل نداریم به هرحال سفر است و سفر مشکلات خاص خودش را هم دارد، اما آن چه که به ذهن ما می‌رسیده، تلاش کردیم مشکلات را کمتر کنیم.

سوال: در اربعین امسال و در این سفرها و برنامه ریزی ها یک تقسیم کاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق انجام شده است؟

پورجمشیدیان: چند مطلب را حداقل در این دو سالی که بنده خادم هستم در این مجموعه، به شدت در حال پیگیری هستیم، یکی اینکه کار عراق را به عراقی ها واگذار کنیم، یعنی دخالت تا جایی که ممکن است در کار عراقی ها انجام نشود، آقای شهیدمان هم فرمودند که این افتخار میزبانی را از کشور و مردم عراق نگیرید، لذا ما تلاشمان بر این است که تا جایی که ممکن است کار عراق را خود عراقی ها انجام دهند، اگر نیاز داشتند ما کمک کنیم، حتی در مواکب یک اتفاق بسیار خوبی در این چند سال اخیر در حال رخ دادن است، آن هم مواکب مشترک یعنی موکب در عراق وجود دارد و از ایران عزیزان هموطن ما برای کمک به این موکب ها می روند یا امکاناتی را می برند و مشترک این کار را انجام می دهند، حتی کاری که هموطنانمان انجام می دهند ما زیاد دخالت نمی کنیم، ما بالاترین مقام مسئول دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق، سفارت و سفیر ما هستند و ما به همه دستگاه ها اعلام کردیم که محوریت سفیر جمهوری اسلامی ایران و کنسولگری های ما در شهرهای نجف، کربلا، سامرا، کاظمین کنسولگری های ما در آنجا محور هماهنگی کارها هستند که بسیاری از مشکلات را این اقدام ما برطرف کرده است و باعث شده که از دخالت ها و بعضی ناهماهنگی ها جلوگیری شود.

این موضوع مکتوب نشده اما به صورت نانوشته یک هماهنگی بسیار خوبی با دولت، مردم و مواکب عراق و با مسئولین خودمان در کشور عراق وجود دارد، ابلاغ هم کرده ایم و همه دستگاه ها تکلیف خودشان را می دانند و از این جهت هیچ مشکل خاصی از این جهت وجود ندارد و با بهترین شکل کارها در حال انجام است.

سوال: نکته ای وجود دارد که در این ایام مورد تاکید شما نسبت به مردم باشد؟

پورجمشیدیان: توصیه می کنیم اولا همه در سامانه سماح ثبت نام کنند و حتما بیمه انجام شود، چون ممکن است در ادامه کار مشکلاتی به وجود آید که می تواند کمک کند، عزیزان اتباع هم که در کشورمان حضور دارند هر کاری که در مرزها به دنبال آن هستند شرایط برایشان در شهرهای بزرگ داخل ایران فراهم است به مرکز اتباع و مجموعه های نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی مراجعه کنند و مشکلشان را حل کنند و از ازدحام جلوگیری کنند، حتی اتباعی که به هر دلیلی در کشور مجاز نیستند می توانند در داخل شهرها مشکلشان را حل کنند.

سوال: نظارت ستاد مرکزی اربعین روی سفرهای هوایی، ریلی، تعداد اتوبوس‌ها و تعداد سفرها چگونه است؟

پورجمشیدیان: بخش اعظم سفر با وسایل نقلیه شخصی است، بالای 70 درصد کسانی که به این زیارت مشرف می شوند، با وسیله نقلیه شخصی است که بنده قبلا هم یک پویشی راه افتاده بود که نذر همراهی بود که مردم را با خودشان ببرند که این خیلی می تواند کمک حال باشد، بعد از وسیله نقلیه شخصی بیشترین سفر از اتوبوس است که تقریباً بالای 6 هزار اتوبوس در این زمینه فعال هستند بخشی از سازمان ها، مجموعه نیروهای مسلح، صنعت و ... به ناوگان اتوبوسی کشور کمک می کنند که مردم راحت تر عبور کنند.

بخشی هم ناوگان اتوبوسی شهری ما است که شهرداری ها در حال کمک رسانی هستند که در خود مرزها مستقر هستند و فاصله بین پارکینگ ها تا رسیدن به مرز را با قریب 2 هزار دستگاه اتوبوس خدمات رسانی در مرزها انجام می شود، بخش کمی از سفرها هوایی است که امسال آن تعداد روزی که منظور می کردند را خواهش کردیم وزارت راه و شهرسازی و مجموعه هواپیمایی که تلاش کردند آن روز را بیشتر کنند که فکر می کنم حداقل 10 روز برنامه هواپیماست که البته چون استقبال از هواپیما زیاد است قیمت را مقداری پایین آورده اند.

سوال: مردم هم درخواست دارند ستاد مرکزی اربعین بر روی قیمت ها و بازار فروش نظارت بیشتری داشته باشند.

پورجمشیدیان: نظارت دقیق بازرسان بر تمامی فرآیندهای مربوط به مراسم اربعین و ارائه تذکرات لازم، از افزایش قابل‌ توجه ظرفیت ناوگان ریلی کشور برای جابه‌ جایی زائران به طوری که مسیرهای تهران به شلمچه، خرمشهر، کرمانشاه و همچنین مسیر خرمشهر تا شلمچه برای این ایام تقویت شده است، هر چند سهم حمل‌ و نقل ریلی در مقایسه با استفاده از اتوبوس و خودروهای شخصی حدود دو تا سه درصد است. هدف از این برنامه‌ ریزی‌ها، تسهیل تردد زائران و مدیریت بهینه سفرهای اربعین در راستای کاهش ترافیک جاده‌ای است.

سوال: ما از محضر شما قول می گیریم به لحظه و با توجه به اهمیت موضوع اطلاع رسانی که تعداد دفعات بیشتری در خدمت شما باشیم که تازه ترین خبرها را از این طریق بتوانیم در اختیار هموطنانمان قرار دهیم، موضوع اطلاع رسانی در مدیریت و برنامه ریزی های شما در تسهیل سفرهای هموطنان نقش دارد.

پورجمشیدیان: بسیار مهم است معتقدیم اگر بخواهیم این ماموریت را موفق و سربلند بیرون بیاییم یک راه حل آن این است که تعامل و ارتباط با مردم داشته باشیم، الحمدلله از ابتدای ماه صفر رادیو اربعین راه افتاده که خودم هم از نزدیک بازدید کردم که خیلی برایم جالب بود تمام کسانی که در آنجا مشغول به کار بودند قربة الی الله و تبرئی کار می کردند که این موضوع شوق بنده را نسبت به رادیو اربعین بیشتر کرد، بخش قابل توجهی از ارتباط ما با مردم از طریق رادیو اربعین است، یک کانالی هم ما در ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) راه اندازی کردیم کانال اطلاع رسانی ستاد مرکزی اربعین امام حسین (ع) که مردم می توانند از طریق فضای مجازی ارتباط بگیرند و اطلاعات مورد نیازشان را دریافت کنند.

ما روزانه گاهی اوقات متناسب با شرایط دو سه اطلاعیه صادر می کنیم که رادیو اربعین تکرار می کند، مجموعه سیما که بخش قابل توجهی از برنامه هایشان راجع به اربعین هست از جمله همین برنامه شما، دو شماره تلفن را راه اندازی کرده ایم یکی شماره 117 که در داخل کشور ایران اگر کسی مشکلی داشته باشد می تواند تماس بگیرد که از صبح زود تا ساعت 22 پاسخگو خواهند بود، در کشور عراق هم شماره تلفن 128 را راه اندازی کردند که پاسخگوی زائرین خواهند بود، البته به طور وسیع مامورین و کسانی که از طریق لباسشان می توان شناسایی کرد، برادرانمان در اورژانس، هلال احمر، پلیس و سایر دستگاه ها در مرزها حضور دارند که همه تلاش ما این است که انشاءالله مشکلی وجود نداشته باشد.

سوال: توصیه ای خطاب به مردم عزیزمان که راهی این سفر زیارتی و بسیار معنوی هستند.

پورجمشیدیان: الحمدالله رسانه فرصت خوبی را در اختیار کمیته های ما گذاشته اند و کمیته ها به صورت تخصصی با مردم صحبت می کنند، چند توصیه مهم یکی اینکه امسال ما قول دادیم که این زیارت را امسال به نیت شهدای عزیزمان و خصوصاً آقای شهیدمان انجام دهیم، حتما شهدا و در راس آن‌ها رهبر شهیدمان در زیارت خودشان و در ثواب زیارت خودشان شریک بکنند، نکته دوم آن قدر ارتباط ما با مردم عراق و دولت عراق عمیق و قوی شده است که ما بعضی وقت‌ها تصور می‌کنیم که در کشور خودمان هستیم من خواهشم از همه کسانی که می‌رود به هرحال کشور عراق یک کشور دیگری است، قوانین و مقررات خاص خودش را دارد، خواهش می‌کنم همه هموطنان عزیزی که مشرف می‌شوند، قوانین و مقررات کشور عراق، شئوناتی آن‌ها دارند، در خود عتبات، در عتبه حسینی، علوی یا کاظمین و یا جا‌های دیگر یک ضوابط و مقرراتی دارند، این خواهش می‌کنم که هموطنان عزیز حتما احترام گذاشته و رعایت کنند.

حرکت خودشان خصوصا آن‌هایی که پیاده روی می‌روند، شب‌ها و زمان‌هایی که هوا خنک ترست، استفاده کنند، خواهشم باز این است همه مرز‌های اربعینی ما در کمال آمادگی هستند، هیچ مشکلی برای این که مردم معطل شوند، مشکلی داشته باشند، در حمل و نقل شان، در خدمات شان ندارد، خواهش می‌کنم تقسیم بکنند نسبت به موقعیت خودشان، در محل‌ها و شهر‌هایی که ساکن‌اند، تنظیم بکنند، از همه مرز‌های اربعینی استفاده کنند و این فشار را به یک مرز، مشخصا مرز مهران البته مردم ایلام از دست من شاید یک مقدار مکر شوند، آن‌ها می‌گویند همه زائران بیایند ما در خدمت شان هسیتم، ولی واقعیت این است که ما انتظار دارند مردم مدیریت کنند و از همه مرز‌ها استفاده کنند، خصوصا در برگشت ما با مشکل مواجه نشویم اگر ازدحام در مرز ایلام شد، شاید باعث یک مقدار معطلی شود، خواهش ما این است که یک طوری برنامه ریزی کنند که مشکل کمتری در مرز ایلام داشته باشیم.

کسانی که مجبورند دارو‌هایی همراه خودشان داشته باشند، مشکلی ندارد، دارو‌های کدئین دار، مواد مخدر باید با نسخه باشد، به شدت با مواد مخدر برخورد می‌شود و حتی دارو‌هایی که کدئین دارند، حتما نسخه پزشک همراه شان باشد و مراقبت کنند که خدای ناکرده مشکل برای آن‌ها پیدا نشود رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی خصوصا در داخل کشور، مرز‌ها و علی الخصوص موقع برگشت که خستگی دارند، همراهی بکنند با پلیس که مشکلی نداشته باشند در طول مسیر جا‌هایی داریم که مردم می‌توانند یک ساعت، دو ساعت بایستند و استراحت کنند و سفرشان را ادامه دهند، ما تقریبا برنامه ریزی کردیم تا دو روز بعد از اربعین مواکب مان خصوصا در مرز‌ها برقرار باشد مردم می‌توانند برگشت خودشان با آرامش تنظیم کنند که ازدحام نشود و مشکل پیدا نکنند نکته دیگر این که ما قول دادیم که همه کاروان‌هایی که می‌روند، توصیه کنیم، از این فضا و موقعیت استفاده می‌کنم، از مردم عراق تشکر کنیم، هم به خاطر خدماتی که در اربعین دارند به ما می‌دهند، واقعا خالصانه، صادقانه و مشفقانه و با سخاوت کار می‌کنند، هم به خاطر مراسم تشییع که برگزار می‌کنند.

مراسم تشییع باعظمت که بی نظیر بوده در تاریخ، از مردم عراق ان شاءالله تشکر کنند، موقع رفتن حتما مراقب باشند، مهر خروج و ورود در گذرنامه‌ها که این سفر خدای نکرده غیر قانونی نباشد، حتما این کار را انجام دهند از فرصت استفاده می‌کنم، از همه دست اندرکاران مراسم اربعین، از رسانه و از همه رسانه‌ها و خصوصا رسانه ملی کمال تشکر را دارم شماره تلفن ۱۱۷ در ایران، ۱۲۸ در عراق، برای کسانی که مشکل دارند، باز هم در خدمت هستیم از هر طریقی به هر حال مشکلی داشتند ما در خدمت آن‌ها هستیم که برطرف کنیم و ان شاءالله این سفر در کمال عزت و اقتدار انجام بشود و باعث وحدت و یکپارچگی امت اسلامی خصوصا عزیزان مان در کشور عراق و کشور ایران شود.

سوال: اولا خدا قوت به شما و همه کسانی که در مراسم تشییع رهبر شهیدمان برگزار کننده بودند، در کنار آن برخی گلایه مندی‌ها و مطالبی در خصوص مراسم تشییع چه در تهران و چه در مشهد مطرح کردند، پاسخ شما به عنوان کسی که عهده دار مسئولیتی در ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به این گلایه مندی‌ها و موضوعات چیست؟

پورجمشیدیان: یک کار بزرگی انجام شد، موضوع تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی جزو حوادث بی نظیر تاریخ اسلام و تاریخ انقلاب ماست که سال‌ها شاید روی این باید بحث شود یکی از آن مباحث این خدمتی بود واقعا بی نظیر بود، در تاریخ اصلا نظیر این در تشییع نداشتیم، ده‌ها میلیون نفر شرکت کردند، بیش از ۴۰ میلیون در ایران و عراق در این مراسم شرکت کردند ما مسئولیت‌هایی داشتیم، مردم آن چه که خیلی نمود پیدا کرد خصوصا در تهران راجع به انتخاب مسیر تشییع و این که پیکر مطهر از کجا ورود به مسیر تشییع داشت که من همان روز هم بلافاصله آمدم عذرخواهی کردم، اما به هر حال مسئولین و دست اندرکاران برگزاری مراسم تشییع این مجوز را داشتند، به خاطر امنیت مردم، چون به ما توصیه شده بود هم از بیت شریف حضرت آقا و هم از دولت و مسئولین به ما توصیه کرده بودند که امنیت مردم و ایمنی و سلامت مردم، گفته بودند خدای نکرده اتفاقی نیافتد برای مردم، شما می‌دانید ما در گذشته بعضی مراسم‌های خیلی ساده اتفاقات خیلی مختصری افتاده، تعدادی تلفات داشتیم.

به هر حال این نگرانی در بین مسئولین و برگزارکننده‌ها وجود داشت، آن کسانی که مسئولین تشییع بودند، این مجوز را داشتند که مسیر تشییع را و آن موقعیتی که پیکر مطهر وارد مسیر تشییع می‌شود به خاطر ایمنی مردم و سلامت مردم آن مسیر را انتخاب بکنند حفظ جان مردم، این مسیر بعضی مناطق خطرناک دارد، مثلا دو سه تا پل هوایی از شرق به غرب تهران را داشتیم که باعث خطر برای مردم می‌شد، مسئولین به این نتیجه رسیدند برای این که تلفاتی نداشته باشیم، مسیر را آن طوری انتخاب کردند، البته معتقدم که باید قبل به مردم اطلاع می‌دادیم که الزاما گفتیم از شرق به غرب تهران حتما معنی اش این نیست که پیکر مطهر بیاید از شرق به غرب تشییع شود، این را عذرخواهی کردم و از این فضا استفاده می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم البته مردم می‌دانند افتخار بزرگی نصیب ما شده، این تشییع بزرگ در تهران، قم، مشهد، کربلا و نجف یک نفر نداریم که مثلا پاش رفته باشد زیر ماشین، بینی اش خون آمده باشد، هیچ تلفاتی نداشتیم، حادثه نگران کننده برای مردم اساسا نداشتیم، حتی طراحی خودرویی که پیکر مطهر را منتقل می‌کرد، جوری بوده است که کسی اگر بخواهد خودش را زیر خودرو بیاندازد، امکان برود زیر خودرو نبوده است.

این قدر خوب طراحی کردند مهندسین ما، لذا سلامت مردم، ایمنی مردم و جلوگیری از حوادث و امنیت مردم برای ما بسیار مهم بود که الحمدالله این اتفاق افتاد و یک بخش‌هایی هم مردم انتظار بیشتری داشتند، من عذرخواهی می‌کنم با توجه به این اتفاق بزرگی که افتاده و کار بزرگی که اتفاق افتاد بعضی از این موارد که این طوری که یک مقدار مردم گله‌مند شدند هم داشت، اما در مجموع ما در نظرسنجی‌هایی که دیدیم، دستگاه‌های مختلف انجام دادند به حمدالله مردم هم از این تشییع باشکوه رضایت داشتند و از این اتفاقی که در کشور عراق و کشور خودمان افتاد رضایت کامل را داشتند امیدوارم در آینده شرایطی باشد که عزیزان در کمیته‌های برگزاری مراسم تشییع بیایند و جزئیات را مطرح کنند من از مردم ایران عزیز و مردم عراق و مسئولینی که ما را کمک کردند، دستگاه‌هایی که زحمت کشیدند، نیرو‌های مسلح و نیرو‌های نظامی و انتظامی و همه دستگاه‌ها و نیرو‌هایی که خدمات امدادی دادند، کمال تشکر را دارم و باز هم عذرخواهی می‌کنم ببخشند ما را در کوتاهی مان.

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