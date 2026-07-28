وزیر امور خارجه در تماس با همتای اوکراینی:
هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابلقبول و باید خسارات نیز بهطور کامل جبران شود
کد خبر : 1819822
وزیر امور خارجه در تماس با همتای اوکراینی تأکید کرد: هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابلقبول و باید خسارات نیز بهطور کامل جبران شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین (در تماس تلفنی با من) اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.
ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابلقبول است. باید خسارات و زیانهای واردشده نیز بهطور کامل جبران شود.»
ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابلقبول است. باید خسارات و زیانهای واردشده نیز بهطور کامل جبران شود.»