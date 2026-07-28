توافق دادستانی کل کشور و سازمان امور مالیاتی برای تشکیل کمیته مشترک فنی و حقوقی
سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به همراه معاونان خود، صبح امروز با حضور در دادستانی کل کشور با حجتالاسلاموالمسلمین محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلاموالمسلمین موحدیآزاد در این دیدار با درود به روح پرفتوح رهبر کبیر انقلاب اسلامی و خسته نباشید به مسئولان مالیاتی، بر لزوم اصلاح روشها، ارائه خدمات آسان، وصول حق بیتالمال و جلوگیری از اجحاف در حق مردم تاکید کرد و گفت: با توجه به احتمال بروز خطای انسانی، مراحل تجدیدنظر در قوانین مالیاتی ما به صورت ویژه پیشبینی شده است.
دادستان کل کشور با اشاره به نقش کلیدی نظارت الکترونیک در کشف مصادیق مجرمانه، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، پیشنهاد داد: سازمان امور مالیاتی با همکاری دادستانهای سراسر کشور و مدیران ارشد، به طور ویژه به این مسئله بپردازد. در همین راستا، پیشنهاد میشود یک کمیته مشترک بین دادستانی کل کشور و سازمان امور مالیاتی در دو بخش فنی و حقوقی ایجاد شود تا مشکلات و چالشهای موجود با سرعت بیشتری بررسی و حلوفصل گردند.
وی در ادامه با قرائت بخش چهارم نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر در خصوص اهمیت خراج و مالیات، اظهار داشت: امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند وضعیت مالیاتدهندگان را به گونهای سامان ده که بهبودی حال آنان، سبب بهبودی امور سایر اقشار جامعه است و تا امور مالیاتدهندگان اصلاح نشود، کار دیگران سامان نخواهد گرفت. » این عهدنامه که در سازمان ملل نیز به عنوان آیین حکومتداری ثبت شده، نشان میدهد که هرچه بازار و اقتصاد قویتر باشد، مدیریت امور کشور روانتر خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد با تاکید بر استفاده از نیروهای متعهد و متخصص و رعایت حرمت مراجعان، به موضوع صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: دستگاههای متولی صدور مجوز باید دقت ویژهای داشته باشند؛ چراکه صدور بیضابطه مجوزها میتواند به یکی از گلوگاههای فساد و فرار مالیاتی تبدیل شود. همچنین بحث ترک فعل باید با ذکر مصادیق دقیق، هم از سوی ممیزان و هم دادستانها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
وی با یادآوری تلاشها و همکاری متقابل دولت و فعالان اقتصادی در شرایط سخت، سازمان امور مالیاتی را تکیهگاه دولت خواند و افزود: تأکید همیشگی رهبر معظم انقلاب بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است. شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی از اولویتهای مهم است و تمامی نهادها باید به سازمان امور مالیاتی کمک کنند؛ دادستانی کل نیز آمادگی کامل خود را در این زمینه اعلام میدارد.
در ادامه این دیدار، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان، از همراهی دستگاه قضا و دادستانها به عنوان بازوان توانمند تأمین مالیات کشور تشکر کرد و گفت: در ۴ ماهه ابتدایی امسال حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۹۶ هزار میلیارد تومان بود که نشاندهنده رشد ۴۶ درصدی وصولیها با وجود شرایط خاص اقتصادی و همکاری مطلوب فعالان اقتصادی است.
سبحانیان به دستاوردهای هوشمندسازی نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: سیستمی شدن فرآیندها موجب تسریع در استرداد مالیاتی، جلب رضایت مؤدیان و کاهش چشمگیر مفاسد اداری شده است. سازمان امور مالیاتی با جدیت به حوزه مقابله با فرار مالیاتی ورود کرده و در این مسیر، برای اثربخشی بیشتر اقدامات خود، نیازمند حمایت مستمر دستگاه قضایی است.
وی در پایان بر دغدغه جدی سازمان امور مالیاتی در حمایت از بخش تولید تاکید کرد.
در پایان این نشست، معاونان دادستان کل کشور و معاونان سازمان امور مالیاتی نیز به بیان دیدگاهها و راهکارهای خود برای تقویت همکاریهای دوجانبه پرداختند.