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دیدار رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با فرمانده مرزبانی استان هرمزگان

دیدار رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با فرمانده مرزبانی استان هرمزگان
کد خبر : 1819805
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رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور در دیدار با فرمانده مرزبانی استان هرمزگان، به تاکید بر اهمیت حیاتی حراست از امنیت دریایی و مرزی این استان به عنوان دروازه امنیت ملی پرداخت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور در ادامه سفر به استان هرمزگان با فرمانده مرزبانی این استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

 

در این نشست که با هدف نظارت بر عملکرد یگان‌های نظامی و تقدیر از رشادت‌های رزمندگان مرزی برگزار شد، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور بر اهمیت حیاتی حراست از امنیت دریایی و مرزی استان هرمزگان به عنوان دروازه امنیت ملی تأکید کرد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در این دیدار، ضمن تجلیل از ایستادگی مدافعان مرز در برابر تهدیدات، بر نقش حمایتی دستگاه قضایی در پشتیبانی از حقوق و اقتدار نیرو‌های مرزبانی تصریح کرد. 

در ابتدای این دیدار، فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گزارشی کامل از آخرین وضعیت پاسگاه‌های مرزی و آمادگی عملیاتی نیرو‌های مرزبانی استان ارائه کرد.

 

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