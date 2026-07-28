به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با ورود دادستانی تهران و انجام پیگیری‌‎های مستمر، مشکل یکی از شرکت‌های بزرگ واردکننده نهاد‌ه‌‎های دامی و کالا‌های اساسی که به دلیل مسدود شدن حساب‌های بانکی بر اثر وجود مطالبات و تسهیلات معوق، با اختلال جدی در فعالیت‌‎های تجاری خود مواجه شده بود؛ برطرف شد.

علی صالحی دادستان تهران با بیان این که در نتیجه این اقدام، امکان واردات ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی و کالای اساسی تأمین شد، اظهار داشت: مسدودی حساب‎‌‌های این شرکت، انجام تعهدات مالی، ترخیص ۲۰۰ هزار تن کالا‌های موجود در مبادی ورودی کشور و فرآیند واردات نهاده‌‎های دامی و کالا‌های اساسی را با مشکلات جدی مواجه کرده بود و استمرار این وضعیت می‌‎توانست در روند تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور و تنظیم بازار آثار نامطلوبی بر جای بگذارد.

وی اضافه کرد: در همین راستا، به دستور دادستانی تهران، موضوع به‌‎صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های اجرایی، بانک ذیربط و سایر مراجع مسئول، راهکار‌های قانونی برای رفع موانع موجود بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ و در نتیجه پیگیری‌های صورت‎ گرفته، پس از رفع مسدودی از حساب شرکت، امکان تداوم فعالیت شرکت و انجام عملیات مالی، ترخیص ۲۰۰ هزار تن کالا‌ها و استمرار واردات نهاده‌‎های دامی و کالا‌های اساسی فراهم شد.

دادستان تهران با بیان اینکه با رفع موانع موجود و جلوگیری از توقف فعالیت این واحد تولیدی، زمینه حفظ و تداوم اشتغال بیش از دو هزار نفر از کارکنان این مجموعه فراهم شد؛ یادآور شد: این اقدام در چارچوب رویکرد تحولی قوه قضاییه در حمایت از تولید، رفع موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت اقتصادی کشور انجام شده است.

وی تصریح کرد: دادستانی تهران ضمن توجه بر لزوم وصول مطالبات شبکه بانکی از مجاری قانونی، همواره بر اتخاذ راهکار‌هایی تأکید دارد که با حفظ حقوق بانک‌ها و بیت‎المال، از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی و بازرگانی مؤثر در تأمین نیاز‌های اساسی کشور و تهدید اشتغال جلوگیری شود.