به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در سی‌وسومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که با حضور حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل این شورا، اظهار کرد: شورای عالی عتف به‌عنوان یک شورای فرادستی و بالادستی با هدف مدیریت و سیاست‌گذاری کلان علم و فناوری در مسیر تحقق سند چشم‌انداز شکل گرفت؛ سندی که در افق ۲۰ ساله، دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه میان ۲۳ کشور جنوب غرب آسیا را هدف‌گذاری کرده بود.

وی افزود: این شورا با هدف ایجاد هماهنگی میان نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و سایر دستگاه‌ها تشکیل شد تا مسیر تحقق این هدف را با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هدایت کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از دبیرکل شورای عالی عتف و اعضای شورا برای برگزاری منظم جلسات، گفت: استمرار تشکیل جلسات نشان‌دهنده اهمیت این شورا و اعتقاد به اجرای مصوبات آن است و امیدواریم این شورا در شرایط جدید کشور نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد.

عارف همچنین از دانشگاهیان، استادان، دانشجویان، کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به دلیل نقش‌آفرینی در جنگ‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: کشور در این جنگ‌ها هزینه‌های سنگینی پرداخت و جمعی از بزرگان و فرماندهان خود را از دست داد. در جنگ اخیر نیز شهادت امام شهید، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر بود، اما برکات وجودی ایشان همچنان در کشور احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه دانشگاهیان در این مقطع «خوش درخشیدند»، اظهار داشت: در کنار جبهه دیپلماسی و جبهه نبرد، جبهه علم و فناوری نیز شکل گرفت و دانشمندان و دانشگاهیان نقش برجسته‌ای ایفا کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهداف دشمن در جنگ‌های اخیر، گفت: دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان ارشد دفاعی، مردم به خیابان‌ها می‌آمدند و زمینه فروپاشی نظام فراهم می‌شد، اما مردم در روز دوم جنگ با حضور خود این محاسبات را بر هم زدند و فرمانده معظم کل قوا نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرماندهان جدید را منصوب کردند.

عارف ادامه داد: در جنگ بعدی نیز دشمن که از شکست خود درس نگرفته بود، تلاش کرد با راهبرد فروپاشی اجتماعی، ارکان کشور را هدف قرار دهد و بیشترین آسیب‌ها را به حوزه علم و فناوری وارد کند، اما ظرفیت بالای کشور و توان دانشمندان، مهندسان و نیروهای متخصص موجب شد عملیات بازسازی و نوسازی با سرعت بسیار بالایی پیش برود.

وی تصریح کرد: دشمن قصد داشت با هدف قرار دادن مراکز صنعتی و علمی، اقتصاد کشور را فلج کند، اما این مراکز به‌سرعت بازسازی شدند و این موفقیت حاصل توان دانشمندان جوان، مهندسان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دانشمندان جوان، «سرداران جبهه علم و فناوری» هستند، گفت: پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور در جریان این دو جنگ قابل مقایسه با گذشته نیست و دشمن نیز به شکست اهداف خود واقف شده است، هرچند آن را به زبان نمی‌آورد.

عارف با اشاره به ضرورت بازنگری در اولویت‌های علمی کشور اظهار کرد: امروز نیازها و اولویت‌های کشور بیش از گذشته روشن شده است و انتظار می‌رود شورای عالی عتف در کنار سایر شوراها و نهادهای مرتبط، دو سالِ آینده را به پژوهش‌ها و فناوری‌های راهبردی اختصاص دهد.

وی افزود: صندوق‌های توسعه و حمایت نیز مکلف شده‌اند منابع خود را صرفاً در همین حوزه‌ها هزینه کنند و بدون هماهنگی و مگر در موارد خاص، از طرح‌های خارج از این اولویت‌ها حمایت نکنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت توسعه همه حوزه‌های علمی، خاطرنشان کرد: اگرچه توسعه علمی در همه بخش‌ها ضروری است، اما شرایط امروز ایجاب می‌کند منابع و ظرفیت‌ها به سمت فناوری‌های راهبردی هدایت شود.

عارف از شورای عالی عتف خواست با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت موجود انجام دهد و مشخص کند کشور در چه حوزه‌هایی نیازمند تمرکز و سرمایه‌گذاری بیشتر است تا مسیر تحقق اهداف ترسیم‌شده در حوزه علم و فناوری با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تأکیدات مکرر «امام شهید» بر جایگاه علم و فناوری، گفت: هدف نهایی، دستیابی به مرجعیت علمی و جایگاهی است که هر پژوهشگر و دانشمندی برای فعالیت در مرزهای دانش، ناگزیر به یادگیری زبان فارسی باشد و این موضوع، پیام روشنی از اقتدار علمی کشور دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان تأکید کرد: برخورد دشمن با مراکز پژوهشی و دانشگاهی نشان داد که اهمیت این مراکز را به‌خوبی درک کرده است. از این‌رو انتظار می‌رود شورای عالی عتف، سایر شوراها و همه دستگاه‌های مرتبط، راهبرد خود را بر توسعه فناوری‌های راهبردی و دفاعی متمرکز کنند و دولت نیز در کنار دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای علمی، این مسیر را با شتابی بیش از گذشته دنبال خواهد کرد.

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