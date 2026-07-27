خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غریب‌آبادی:

ایران، طرح آمریکا را به دلیل درخواست‌های افراطی رد کرد

ایران، طرح آمریکا را به دلیل درخواست‌های افراطی رد کرد
کد خبر : 1819300
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با اشاره به روند مذاکرات اخیر، گفت: زمانی مذاکرات در اسلام‌آباد آغاز شد، طرف آمریکایی طرحی ارائه کرد که درخواست‌های افراطی در آن منعکس شده بود که هیئت ایرانی این طرح را به صراحت رد کرد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در همایش حقوقدانان جان فدا، با اشاره به روند مذاکرات اخیر، گفت: مذاکرات در اسلام‌آباد آغاز شد و طرف آمریکایی طرحی ارائه کرد که درخواست‌های افراطی در آن منعکس شده بود. هیئت ایرانی این طرح را به صراحت رد کرد.

وی ادامه داد: طرف آمریکایی اعلام کرد که در صورت رد این طرح، مذاکرات شکست‌خورده تلقی می‌شود و آنها بازخواهند گشت. در نهایت نیز همین اتفاق رخ داد و هیئت آمریکایی مذاکرات را ترک کرد.

غریب‌آبادی تأکید کرد: از سوی هیئت ایرانی هیچ‌گونه اصرار یا التماسی برای ادامه مذاکرات صورت نگرفت و این رویکرد، نمونه‌ای از دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران بود.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز، گفت: پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران در پی جنایات آمریکا و حدود بیش از دو هفته پیش، بار دیگر تنگه هرمز را بست، گفت‌و‌گو‌هایی در عمان برگزار شد.

وی اظهار کرد: اصرار طرف مقابل این بود که مسیر جنوبی که برای تردد کشتی‌ها باز شده بود، تا زمان رسیدن مذاکرات ایران و عمان به نتیجه، همچنان باز بماند و پس از آن بسته شود، اما هیئت ایرانی این پیشنهاد را نپذیرفت.

غریب‌آبادی تصریح کرد: ما به‌صراحت اعلام کردیم که نتیجه مذاکرات هرچه باشد، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ مشخص بوده است و این‌گونه طرح‌ها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. پس از آن نیز سیاست تداوم انسداد تنگه هرمز و اعمال دور شدید دریایی ادامه یافت که این نیز جلوه‌ای از دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل