بررسی روند امتحانات نهایی در خارک و قشم توسط رئیس سازمان بازرسی

در این بازدید، بر اهمیت نظارت دقیق بر سلامت برگزاری آزمون‌ها و تسهیل فرآیندهای اجرایی برای دانش‌آموزان تأکید شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تماسی تلفنی با مسئولین حوزه برگزاری امتحانات نهایی در جزیره خارک، آخرین وضعیت برگزاری آزمون‌ها در این منطقه را بررسی کرد.

همچنین در همین راستا، روند برگزاری امتحانات نهایی در شهر تهران نیز مورد رصد و تحلیل قرار گرفت.

خدائیان در تماسی تلفنی با مسئولین حوزه برگزاری امتحانات نهایی جزیره قشم، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های تمامی عوامل اجرایی، روند برگزاری آزمون‌ها در این منطقه را بررسی و رصد نمود.

رئیس سازمان بازرسی پس از بازدید در نشستی با تیم‌های کارشناسی، بر ضرورت هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی برای صیانت از حقوق تحصیلی دانش‌آموزان در سراسر کشور اشاره کرد.

خدائیان، ضمن تجلیل از اقدامات صورت گرفته در شرایط دشوار کنونی، بر نقش حیاتی آموزش و پرورش در صیانت از آینده جامعه تأکید کرد.

وی با اشاره به گستره وسیع خدمات این دستگاه از روستاها و مناطق عشایری تا کلان‌شهرها اظهار داشت: آموزش و پرورش از معدود دستگاه‌هایی است که با تمامی اقشار جامعه در ارتباط است و هرگونه کوتاهی در این حوزه، بازخوردی سریع در سطح جامعه خواهد داشت، لذا جای قدردانی ویژه از کادر آموزشی و نظام تعلیم و تربیت است.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه به برنامه ریزی دشمن در حوزه فرهنگی اشاره کرد و افزود: با توجه به جنگ نرم و آنچه قائد شهید امت اسلامی به عنوان شبیخون فرهنگی نامیدند، دشمن به‌طور هدفمند بر روی نوجوانان و جوانان ما متمرکز شده است، لذا باید بر دو محور اساسی آموزش و تربیت توامان توجه داشت چراکه تمرکز صرف بر آموزش دانش‌آموزان و غفلت از امر تربیت، پیامدهای جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت و این مسیر باید از دوران پیش‌دبستانی آغاز شود.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی در دوران آموزش مجازی، تأکید کرد: اگرچه سامانه‌هایی نظیر »شاد» در شرایط سخت کمک‌کننده بودند؛ اما آموزش حضوری همواره در انتقال درست مباحث علمی و آموزشی به دانش آموزان، تاثیرگذارتر است.

وی خاطرنشان کرد که گزارش‌های مردمی مربوط به سامانه‌ها که به سازمان واصل شده مورد بررسی قرار گرفته و در راستای رفع آن‌ها تلاش‌هایی از طریق مکاتبه با وزارت آموزش و پرورش و سایر مبادی ذیربط صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی همچنین در مورد سلامت برگزاری آزمون‌ها و مبارزه با تقلب نیز به بیان نکاتی پرداخت و یادآور شد: با توجه به اینکه حتی یک صدم از نمرات در سرنوشت تحصیلی یک فرد اثرگذار است، مسئولیت ما در پیشگاه خداوند متعال دوچندان است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن اشاره به چالش‌های جاری نظام آموزشی، بر لزوم اتخاذ تصمیمات واحد و پیشگیرانه برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع «تأثیر قطعی یا مثبت پایه یازدهم در کنکور»، تصریح کرد: تصمیمات کلان باید پیش از اجرا، به صورت واحد اتخاذ گردند تا منجر به سردرگمی جامعه و اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان نشود.

وی همچنین افزود که در این راستا، برای پایان دادن به این ابهامات، مکاتباتی به ریاست محترم جمهور از سوی سازمان بازرسی صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی همچنین در مورد «شرط معدل در کنکور» اظهار داشت: از جمله اهداف، آموزش محور بودن مستمر و کاهش استرس دانش‌آموزان بود، اما در واقعیت، بازه استرس از یک سال به سه سال گسترش یافته و این موضوع نیازمند بازنگری است.

وی موضوع «عدالت آموزشی» را مورد اشاره قرار داد و افزود: نمی‌توان ادعا کرد امکانات آموزشی در شمال تهران با دورترین نقاط کشور نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام یا خوزستان یکسان است. در حالی که امتحان نهایی و ارزیابی برای همه یکسان است، اما امکانات یکسان نیست و این شکاف آموزشی باید به انحای مختلف جبران شود.

وی به موضوع نظارت بر هزینه‌های مدارس در دوران آموزش مجازی پرداخت و تأکید کرد: مبالغی که تحت عنوان غذا، سرویس و امکانات جانبی از اولیاء دریافت شده؛ اما متاثر از آموزش مجازی خدماتی ارائه نشده است، باید مستند و مسترد گردند. هرگونه وصول وجه نامشروع یا عدم ارائه خدمات متناسب با هزینه‌های دریافتی، مورد پیگیری جدی سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به شرایط استثنایی کشور، از صبوری و ایثار معلمان و کادر اجرایی آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: انجام وظیفه در شرایطی که کشور با بمباران دشمن و محدودیت‌های شدید مواجه است، تلاشی ستودنی است و باید باور داشت که اجر این ایثار نزد خداوند محفوظ است و هیچ تلاشی در راه خدمت به مردم فراموش نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست وزیر آموزش و پرورش از رئیس سازمان بازرسی، معاون فرهنگی و اجتماعی، بازرس کل آموزشی و پژوهشی و بازرسان این حوزه به دلیل همراهی سازمان بازرسی در پیشبرد امور وزارت آموزش و پرورش قدردانی کرد.