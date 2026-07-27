دادستانی تهران علیه یک نماینده اسبق مجلس و یک رسانه اعلام جرم کرد
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: اظهارات نسنجیده و خلاف امنیت ملی نماینده اسبق مجلس در مصاحبه با یک رسانه که تصویر آن در رسانهها منتشر شده است با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد همچنین علیه رسانه منتشر کننده این اظهارات نیز اعلام جرم شد.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه - پس از انتشار اظهارات یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی که دورهای ریاست کمیسیون امنیت ملی را در زمان نمایندگیاش برعهده داشت، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد.
برای فرد مورد اشاره و همچنین رسانه منتشر کننده پرونده قضایی تشکیل شده است و به زودی با حضور در مرجع قضایی تفهیم اتهام خواهد شد.