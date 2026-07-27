دادستانی تهران علیه یک نماینده اسبق مجلس و یک رسانه اعلام جرم کرد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه - پس از انتشار اظهارات یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی که دوره‌ای ریاست کمیسیون امنیت ملی را در زمان نمایندگی‌اش برعهده داشت، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد.