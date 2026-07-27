خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستانی تهران علیه یک نماینده اسبق مجلس و یک رسانه اعلام جرم کرد

دادستانی تهران علیه یک نماینده اسبق مجلس و یک رسانه اعلام جرم کرد
کد خبر : 1819292
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: اظهارات نسنجیده و خلاف امنیت ملی نماینده اسبق مجلس در مصاحبه با یک رسانه که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده است با اعلام جرم دادستانی تهران همراه شد همچنین علیه رسانه منتشر کننده این اظهارات نیز اعلام جرم شد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه - پس از انتشار اظهارات یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی که دوره‌ای ریاست کمیسیون امنیت ملی را در زمان نمایندگی‌اش برعهده داشت، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد.

برای فرد مورد اشاره و همچنین رسانه منتشر کننده پرونده قضایی تشکیل شده است و به زودی با حضور در مرجع قضایی تفهیم اتهام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل