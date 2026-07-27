به گزارش ایلنا، ولی الله بیاتی در تشریح نشست کمیسیون امورداخلی و شوراها با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه گفت: در راستای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، نشست مشترکی امروز ظهر (دوشنبه ۵ مرداد ماه) با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی در محل وزارتخانه تشکیل شد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این نشست، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در زمان جنگ رمضان و پساجنگ همچنین موضوع کالابرگ، احکام بازنشستگان و پرداختی بدهی بیمارستان ها ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس نیز ضمن تقدیر از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.

وی افزود: همچنین نمایندگان در این نشست، دغدغه های خود را در حوزه معیشت مردم و تورم، توزیع فرصت های سرمایه گذاری، کمبود نیرو در ادارات متبوع، تعیین تکلیف تعاونی ها، خدمات بیشتر به معلولین و بیمه کارگران مطرح کردند.

بیاتی اضافه کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در ادامه نشست در خصوص کالابرگ اعلام داشت که رییس جمهور قول دادند یک صد همت پرداخت شود تا تسویه روزانه انجام شود همچنین در خصوص احکام بازنشستگان به جز مخابرات و فولاد، احکام زده شده و حقوق براساس احکام جدید صادر و پرداخت شده است از طرفی نیز در خصوص پرداخت بدهی بیمارستان ها نیز اعلام داشت که مقرر شده است ۷۰ همت تأمین شود تا بدهی تسویه شود.

وی بیان کرد: آقای جوکار نیز در پایان نشست مطلبی را در خصوص احکام برنامه هفتم توسعه بیان داشته و تاکید بر حل مشکلات معیشتی و افزایش حقوق ها و حل معضل تورم داشتند همچنین موضوع ساخت مسکن برای معلولان، عدالت در سرمایه گذاری و مسئولیت های اجتماعی مورد تاکید رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در این نشست بود.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در پایان نشست نیز معاونان این وزارتخانه نیز، پاسخ های لازم را به مطالبات نمایندگان ارائه کرده و نمایندگان نیز خواستار پیگیری موارد مطروحه در اسرع وقت شدند.

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