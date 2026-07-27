علی مطهری:
صدا و سیما باید مظهر آزادی بیان باشد
علی مطهری با انتقاد از سانسور بخشی از سخنان رئیسجمهور در صداوسیما، تأکید کرد رئیسجمهور بهطور مستقیم با رأی مردم انتخاب میشود و رسانه ملی باید اظهارات سران قوا را بدون سانسور پخش کند و در صورت مخالفت، آن را نقد کند تا قضاوت نهایی بر عهده مردم باشد.
به گزارش ایلنا، علی مطهری در کانال تلگرامی خود نوشت: اخیراً صدا و سیما در موردی مرتبط با مذاکرات، سخنان رئیسجمهور را سانسور کرد. سانسور صحبتهای رئیسجمهور کار درستی نیست مگر این که با موافقت خود ایشان باشد. رئیسجمهور به طور مستقیم توسط مردم انتخاب میشود و در واقع نماینده جمهور است.
وی افزود: صدا و سیما نباید سخن او را هرچند قبول نداشته باشد سانسور کند و نباید از نجابت رئیس جمهور و این که ایشان سیاست وفاق را در پیش گرفتهاند سوء استفاده کند.
این فعال سیاسی تاکید کرد: صدا و سیما باید سخن سران قوا را مطابق نظر آنها پخش کند و اگر مخالف است آن را نقد کند، مردم قضاوت خواهند کرد، نه این که سخن رئیس جمهور را سانسور کند. در واقع صدا و سیما باید مظهر آزادی بیان باشد و آن را به جامعه بیاموزد.