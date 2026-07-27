صندوق ذخیره فرهنگیان نیازمند یک تصمیم اساسی و دائمی است

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش و معاونان وی، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و اعضای کمیسیون، امروز (یکشنبه ۵ مردادماه) برگزار شد. در پایان این جلسه، اکثریت نمایندگان با اخذ تعهدات و زمان‌بندی مشخص از پاسخ‌های وزیر، به صورت مشروط قانع شدند.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به اینکه کمیسیون آموزش با رویکردی مسئولانه تلاش کرد از ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای حل مسائل آموزشی بهره بگیرد، گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از نمایندگان سؤالات خود را در دستور کار قرار دادند و وزیر آموزش و پرورش به صورت مستقیم به آنها پاسخ داد. هدف کمیسیون صرفاً طرح سؤال نبود، بلکه پیگیری عملی مطالبات نمایندگان و اخذ تعهدات مشخص از وزارت آموزش و پرورش برای رفع مشکلات بود. بر همین اساس، پاسخ‌های وزیر با دقت مورد ارزیابی نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مردم اسکو، آذرشهر و تبریز در مجلس دوازدهم افزود: در پایان این نشست، تنها یک نماینده از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و سایر نمایندگان یا از توضیحات ارائه‌شده قانع شدند یا با دریافت تعهد و زمان‌بندی مشخص از وزیر برای پیگیری و حل مسائل، به‌صورت مشروط پاسخ‌ها را پذیرفتند. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس این موضوعات را خاتمه یافته تلقی نمی‌کند و اجرای تعهدات وزیر آموزش و پرورش را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر رصد و پیگیری خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه کمیسیون آموزش در سال‌های اخیر تلاش کرده است مسائل حوزه تعلیم و تربیت را از مسیر تعامل، قانون‌گذاری و نظارت حل‌وفصل کند، گفت: در شرایط حساس کشور، به‌ویژه در مقاطع بحرانی و جنگی، کمیسیون آموزش در کنار جامعه فرهنگیان، دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید و خانواده بزرگ آموزش و آموزش عالی ایستاد و با برگزاری جلسات مستمر، پیگیری مطالبات، اتخاذ تصمیمات لازم برای تداوم فرآیند‌های آموزشی و استفاده از همه ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی، تلاش کرد از حقوق و مطالبات این قشر صیانت کند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: اعتقاد ما این است که آموزش و سرمایه انسانی، نخستین سرمایه راهبردی کشور است؛ از این رو کمیسیون آموزش خود را موظف می‌داند در همه شرایط، به‌ویژه در روز‌های سخت و حساس، حامی جامعه تعلیم و تربیت باشد و با تعامل سازنده با دولت و بهره‌گیری از ابزار‌های قانونی مجلس، زمینه رفع مشکلات و ارتقای کیفیت نظام آموزشی را فراهم کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: بحث ما شخص یا فرد خاصی نیست؛ مسئله اصلی این است که صندوق ذخیره فرهنگیان باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود. صندوقی که نتواند به فرهنگیان خدمت کند، حقوق نسل‌های گذشته را تضییع کرده و امروز نیز با ابهامات و پرسش‌های فراوانی مواجه است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به عملکرد صندوق، افزود: امروز هزاران ابهام درباره صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده و حتی دستگاه قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است؛ بنابراین دیگر نمی‌توان با شیوه‌های گذشته این مجموعه را اداره کرد. ساختار فعلی پاسخگوی مطالبات فرهنگیان نیست و باید تغییر کند.

حاجی‌بابایی با انتقاد از فاصله میان وضعیت معیشتی فرهنگیان و عملکرد برخی شرکت‌های وابسته به صندوق، اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که در مجموعه‌های اقتصادی وابسته به صندوق، پرداخت‌های بسیار بالا صورت گیرد، اما بخش قابل توجهی از فرهنگیان با حقوقی محدود زندگی کنند. فلسفه وجودی صندوق باید خدمت به معلمان باشد و هر ساختاری که از این هدف فاصله بگیرد، نیازمند بازنگری جدی است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه ماهیت صندوق، صرفاً یک موضوع اجرایی در حوزه وزارت آموزش و پرورش نیست، تصریح کرد: نباید همه مسئولیت‌ها را متوجه وزیر آموزش و پرورش دانست. مسئله صندوق، موضوعی فرابخشی است و حل آن نیازمند همکاری مجلس، دولت، نهاد‌های نظارتی و خود فرهنگیان است. کمیسیون آموزش، فراکسیون فرهنگیان، مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط باید در کنار یکدیگر بنشینند و یک راهکار اساسی و ماندگار برای صندوق ذخیره فرهنگیان تدوین کنند تا این موضوع برای همیشه تعیین تکلیف شود. سال ۱۴۰۵ باید سال تعیین تکلیف صندوق ذخیره فرهنگیان باشد. این موضوع نباید با طرح مسائل مقطعی یا شخصی دنبال شود، بلکه همه باید با همفکری، هم‌افزایی و استفاده از نظرات کارشناسی، راه‌حلی پایدار برای صیانت از حقوق فرهنگیان و اصلاح ساختار صندوق ارائه دهند.

منادی: اکثریت نمایندگان با اخذ تعهدات مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شدند/ حاجی بابایی: اداره صندوق ذخیره فرهنگیان با شیوه‌های گذشته امکان‌پذیر نیست

عباسی کالی: وزیر به طیف گسترده‌ای از چالش‌های ساختاری و مطالبات نمایندگان پاسخ داد

عمران عباسی کالی سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با بیان اینکه در این نشست نمایندگان از نقاط مختلف کشور دغدغه‌های حوزه‌های انتخابیه خود را با وزیر در میان گذاشتند، افزود: بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده به عدم توزیع مناسب کتاب‌های درسی در مناطق محروم، به‌ویژه برخی مناطق خوزستان، کم‌توجهی به نوسازی و توسعه فضا‌های آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، روند اجرای آزمون‌های کیفیت‌بخشی، تعیین تکلیف معلمان طرح‌های مختلف، وضعیت اساتید و بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان، انتصابات مبتنی بر روابط به جای شایسته‌سالاری، نحوه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مسائل مرتبط با اغتشاشات دانش‌آموزی، سازوکار اداره مدارس هیأت امنایی، انتقاد‌ها نسبت به مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان با رویکرد بنگاه‌داری و همچنین روند استخدام در آموزش و پرورش اختصاص داشت.

وی ادامه داد: تنوع موضوعات مطرح‌شده نشان می‌دهد مطالبات نمایندگان صرفاً محدود به مسائل اجرایی روزمره نبود، بلکه بخش مهمی از دغدغه‌ها به نحوه حکمرانی آموزشی، تحقق عدالت در توزیع امکانات، ساماندهی نیروی انسانی، شفافیت در انتصابات و اجرای دقیق اسناد تحولی بازمی‌گشت؛ موضوعاتی که رفع آنها می‌تواند بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت و اعتماد فرهنگیان و خانواده‌ها اثرگذار باشد. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اجرای تعهدات وزارت آموزش و پرورش را به صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت محقق نشدن وعده‌ها، از ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای صیانت از حقوق فرهنگیان، دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت نظام آموزشی استفاده خواهد کرد.

کاظمی: اجرای سند تحول بنیادین، ساماندهی صندوق ذخیره فرهنگیان و توسعه عدالت آموزشی در اولویت وزارتخانه است

در این جلسه علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش همواره ارتباط مستمر و سازنده‌ای با نمایندگان مجلس داشته است، پاسخگوی نمایندگان شد و گفت: دغدغه مشترک وزارتخانه و کمیسیون آموزش، تحقق اهداف سند تحول بنیادین است و برخلاف برخی برداشت‌ها، این سند مهم‌ترین محور برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌شود. برای اجرای سند تحول بنیادین، نقشه راه مشخصی تدوین شده و ۱۴۷ پروژه در دستور کار قرار دارد. البته نباید تمامی مسائل و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی انباشته‌شده کشور را به عملکرد یک‌ساله وزارت آموزش و پرورش یا اجرای سند تحول نسبت داد، زیرا حل این مسائل نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و استمرار سیاست‌های فرهنگی است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در حوزه مولدسازی، اظهار کرد: آموزش و پرورش از دستگاه‌های پیشرو در اجرای سیاست مولدسازی است و این برنامه متناسب با شرایط و ظرفیت‌های هر استان در حال اجراست.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مدارس خارج از کشور، گفت: پس از سال‌ها وقفه، آزمون جذب نیرو برای مدارس خارج از کشور برگزار شد و بیش از ۱۵ هزار نفر در آن شرکت کردند. همچنین ساماندهی منابع انسانی، پرداخت به‌روز مطالبات معلمان و پیگیری مشکلات ناشی از شرایط منطقه‌ای و جنگ از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه بود. وزارت آموزش و پرورش خود را موظف به پاسخگویی می‌داند و در مواردی که مشکلاتی در استان‌ها، از جمله در حوزه انتصابات یا مدیریت استانی وجود داشته باشد، تیم‌های ارزیابی برای بررسی دقیق موضوع اعزام خواهند شد و نتایج بررسی‌ها مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود.

منادی: اکثریت نمایندگان با اخذ تعهدات مشروط از پاسخ‌های وزیر آموزش و پرورش قانع شدند/ حاجی بابایی: اداره صندوق ذخیره فرهنگیان با شیوه‌های گذشته امکان‌پذیر نیست

وزیر آموزش و پرورش درباره مطالبات فرهنگیان نیز به نمایندگان بصورت مختصر پاسخ داد و گفت: موضوعاتی همچون رتبه‌بندی، مطالبات بازنشستگان، نیرو‌های مهرآفرین و سایر مطالبات مالی، نیازمند تأمین اعتبارات و پیش‌بینی ردیف قانونی در بودجه است و وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری تأمین منابع لازم برای پرداخت این مطالبات است

کاظمی با اشاره به موضوع نهضت سوادآموزی و ساماندهی نیروی انسانی اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود، میراث سال‌های گذشته است، اما وزارت آموزش و پرورش سند جامع نیروی انسانی را تهیه کرده و برنامه‌ریزی لازم برای ساماندهی وضعیت نیرو‌ها و اجرای قانون را دنبال می‌کند.

وی همچنین درباره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: اصلاح ساختار این صندوق یکی از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش است. رویکرد صندوق باید از بنگاه‌داری به سهامداری تغییر کند و در همین راستا اصلاح اساسنامه، بازنگری در ساختار مدیریتی، کاهش تعداد هلدینگ‌ها، تقویت نظارت، ایجاد حراست مستقل و افزایش نقش فرهنگیان در اداره صندوق در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه حل مسائل صندوق ذخیره فرهنگیان بدون همراهی مجلس امکان‌پذیر نیست، از کمیسیون آموزش خواست با برگزاری نشست‌های تخصصی و ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی، وزارتخانه را در اصلاح ساختار این صندوق یاری کند.

کاظمی در ادامه این نشست با تشریح برنامه‌های وزارتخانه برای تحقق عدالت آموزشی گفت: توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت، محور اصلی سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش است. جمع‌آوری مدارس کانکسی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تجهیز کلاس‌های درس، کاهش شکاف آموزشی و بازنگری در تنوع مدارس از جمله برنامه‌هایی است که برای کاهش نابرابری‌های آموزشی دنبال می‌شود.

وی درباره توزیع کتاب‌های درسی نیز توضیح داد: امسال با وجود محدودیت‌های موجود، ۱۵۹ میلیون جلد کتاب درسی چاپ و توزیع شد. بخش عمده مشکلات توزیع کتاب ناشی از جابه‌جایی دانش‌آموزان و ثبت‌نام‌های دیرهنگام، به‌ویژه در رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است و برای رفع این مشکلات، برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است.

وزیر آموزش و پرورش در پایان این جلسه با تأکید بر اینکه وزارتخانه از نقد‌های کارشناسی استقبال می‌کند، گفت: همه پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح روندها، ارتقای کیفیت آموزش و رفع مشکلات فرهنگیان و دانش‌آموزان با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.

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