دادخواست خانواده شهدا و مردم ایران علیه آمریکا به واشنگتن ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، علی القاصی امروز دوشنبه (۵ مرداد) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان پرداخت و گفت: در راستای اجرای مطالبات، دستورات و تاکیدات امام شهید، رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضاییه در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات دشمن آمریکایی صهیونی طی دو جنگ تحمیلی اخیر، شعب ویژه‌ای را در دادسرا و دادگاه برای پیگیری این موضوع تشکیل دادیم.

وی با بیان اینکه چهار دسته پرونده در ارتباط با دادخواست‌های مرتبط با جنگ‌های تحمیلی اخیر ثبت شده که برخی از آنها رسیدگی شده و در مرحله انشای حکم قرار دارند، گفت: دسته اول از این پرونده‌ها پیرامون «مطالبه خسارت معنوی از سوی آحاد مردم» است؛ تا کنون بیش از ۳۰۲ هزار از هموطنان‌مان در اقصی‌نقاط کشور، دادخواست‌هایشان را تقدیم کرده‌اند؛ وقت رسیدگی پرونده برای این افراد در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است. نسخه ثانی این دادخواست از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشینگتن، به آمریکا ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: دسته دوم پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است، ناظر بر دادخواهی‌های خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان است؛ اولین جلسه رسیدگی به این پرونده‌ها در ۳۰ تیر سال جاری برگزار شد. نسخه ثانی این دادخواست نیز به سردمداران آمریکا ابلاغ شد.

القاصی افزود: دسته سوم پرونده‌ها، مربوط به پرونده‌های ناظر بر دادخواهی‌های مردم است که در نتیجه جنایات ارتکابی دشمن آمریکایی صهیونی، متحمل خسارت‌های جسمی و ضرر‌های مالی شده‌اند؛ قرار است بزودی، به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

وی همچنین گفت: دسته چهارم پرونده‌ها، ناظر بر اشخاص، وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌هاست که پرونده‌های این حوزه نیز در قالب ۱۳۳ کلاسه در حال رسیدگی هستند.

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