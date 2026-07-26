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رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت خواهر آیت‌الله نور مفیدی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت خواهر آیت‌الله نور مفیدی را تسلیت گفت
کد خبر : 1818868
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رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت خواهر آیت‌الله نورمفیدی از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و رضوان الهی و برای وابستگان صبر و اجر مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت خواهر حضرت آیت الله سید کاظم نور مفیدی تصریح کرد: امید است الطاف واسعه الهی مرهمی بر آلام بازماندگان بوده و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق، قرین آرامش و آمرزش قرار گیرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون 

حضرت آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی

در گذشت خواهر گرامی تان را به جنابعالی، بیت مکرم و عموم بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و سایر وابستگان، صبر و اجر مسئلت دارم. امید است الطاف واسعه الهی مرهمی بر آلام بازماندگان بوده و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق، قرین آرامش و آمرزش قرار گیرد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور اسلامی ایران

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