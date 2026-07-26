متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

حضرت آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی

در گذشت خواهر گرامی تان را به جنابعالی، بیت مکرم و عموم بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره، رحمت و رضوان الهی و برای جنابعالی و سایر وابستگان، صبر و اجر مسئلت دارم. امید است الطاف واسعه الهی مرهمی بر آلام بازماندگان بوده و روح آن مرحومه در جوار رحمت حق، قرین آرامش و آمرزش قرار گیرد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور اسلامی ایران