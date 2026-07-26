محسنی اژهای:
انتظار بهحق مردم، تکریم هنگام مراجعه به مراجع قضایی است
رییس قوه قضاییه گفت: توقع و انتظار مردم از ما، توقع بالایی نیست؛ مردم از ما میخواهند که امورات قضایی آنها را دقیق، سریع و عادلانه انجام دهیم و آنان را در هنگام مراجعه به مراجع قضایی تکریم کنیم؛ این خواسته مردم، حقیقتاً خواسته بحقی است و ما مکلف به اجرای آن هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، در جریان سفر خود به شهر مقدس قم، با جمعی از قضات و کارکنان قضایی این استان، دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه، با تاکید بر اینکه در مقطعی خاص از تاریخ ایران و تاریخ جمهوری اسلامی قرار داریم، اظهار کرد: به برکت خون مطهر شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر و در صدر آنها امام شهیدمان، خامنهای (قدسالله نفسهالزکیه)، بعثت ملت رقم خورد و اتحاد و انسجام زایدالوصفی در ایران اسلامی پدید آمد. همه ما موظف و مکلف هستیم تا از این دستاورد مقدس، پاسداری و صیانت کنیم.
رئیس دستگاه قضا، شکرانهی نعمت ظفرمندی بر دشمن را خدمت بیمنت به مردم دانست و تصریح کرد: ملت مبعوث شدهی ما با حضور دشمنشکن خود در میدان، ابرقدرت مادی دنیا یعنی آمریکای جنایتکار و متجاوز را به زانو درآورد. این ملت گرانقدر و مجاهد شایستهی دریافت برترین و بهترین خدمات است؛ ما به عنوان خادمان مردم در سنگر قضا، برای خدمت بیمنت به این مردم، نباید شب و روز بشناسیم و ضروری است پیوسته به آحاد مردم خدمت کنیم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: توقع و انتظار مردم از ما، توقع بالایی نیست؛ مردم از ما میخواهند که امورات قضایی آنها را دقیق، سریع و عادلانه انجام دهیم و آنان را در هنگام مراجعه به مراجع قضایی تکریم کنیم؛ این خواسته مردم، حقیقتاً خواستهی بحقی است و ما مکلف به اجرای آن هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت حُسنخلق با مردم، خاطرنشان کرد: همه ما مسئولان و کارکنان قضایی، موظف و مکلف هستیم که با مردم و عموم مراجعان به دستگاه قضایی، فارغ از هر جایگاهی که دارند، حُسنخلق داشته باشیم؛ اینکه با مردم حُسنخلق داشته باشیم، نه نیاز به بودجه و اعتبار دارد و نه نیاز به تجهیزات؛ صرفاً باید با متانت و صبوری و زبان نرم و لیّن، مردم و مراجعان را تکریم کنیم.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، با اشاره به جهاد همکاران قضایی طی بیش از یک سال اخیر اظهار کرد: طی بیش از یک سال اخیر که کشور ما دو جنگ تحمیلی و یک کودتا را پشت سر گذاشته است، حقیقتاً قاطبه همکاران قضایی ما، جهاد کردند و بعضاً حتی در زیر بمباران دشمن نیز به محل کار مراجعه کردند و اجازه ندادند که کار مردم روی زمین بماند.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش در این نشست، توصیههایی تخصصی درخصوص اتقان آرای صادره از محاکم قضایی ارائه کرد.