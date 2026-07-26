وزیر امور خارجه:
اقدام فرصتطلب مستقر در اوکراین بیپاسخ نخواهد ماند
وزیر امور خارجه کشورمان در تماسهای تلفنی با مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه روسیه، حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی و شهادت یک ملوان را به شدت محکوم کرد و با اشاره به نقش تحریکآمیز رژیم صهیونیستی در این اقدام، تأکید کرد که این اقدام فرصتطلبانه بیپاسخ نخواهد ماند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که بهوضوح منشور سازمان ملل را نقض میکند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.
در تماسهایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصتطلبِ مستقر در کییف نمیتواند بیپاسخ بماند.