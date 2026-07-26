به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.

در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت‌طلبِ مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.