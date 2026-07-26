خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر امور خارجه:

اقدام فرصت‌طلب مستقر در اوکراین بی‌پاسخ نخواهد ماند

اقدام فرصت‌طلب مستقر در اوکراین بی‌پاسخ نخواهد ماند
کد خبر : 1818829
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی با مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه روسیه، حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی و شهادت یک ملوان را به شدت محکوم کرد و با اشاره به نقش تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی در این اقدام، تأکید کرد که این اقدام فرصت‌طلبانه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

 

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند.

در تماس‌هایی با کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کردم که اقدام این فرصت‌طلبِ مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل