رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه در اجلاس آسهآن:
آمریکا حقوق بینالملل و دیپلماسی را هدف قرار داده است
معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال ایران، تأکید کرد که اقدامات واشنگتن نه تنها علیه جمهوری اسلامی ایران، بلکه علیه حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و اصل دیپلماسی است و هشدار داد که ایران در برابر هرگونه تهدید علیه امنیت ملی خود، مطابق حقوق بینالملل از حق دفاع مشروع استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه، در اجلاس وزرای خارجه آسهآن و پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا، با تأکید بر این نکته که آنچه امروز توسط ایالات متحده صورت میگیرد، حمله به حقوق بینالملل، دیپلماسی و اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد است، اظهار داشت:
امروز دیپلماسی به سخره گرفته شده و اصول مقوم جامعه بینالملل، از جمله منشور ملل متحد، که دستاورد جامعه بشری در تنظیم نظم بینالمللی در هفتاد سال گذشته به شمار میرود، آماج حملات پیدرپی و بیقانونیهای آمریکا قرار گرفته است.
وی با تبیین نقش دیپلماسی در پیشگیری از نزاعهای بینالمللی، بر ارزش دیپلماسی، بهویژه دیپلماسی پیشگیرانه، تأکید کرد و گفت:
دیپلماسی معمولاً به اندازه کافی مورد تقدیر و شناسایی قرار نگرفته است؛ چرا که دیپلماسی پیشگیرانه به معنای جنگهایی است که هیچگاه آغاز نشدهاند، بحرانهایی است که هیچگاه شکل نگرفتهاند و جانهایی است که هیچگاه از دست نرفتهاند.
خطیبزاده افزود: در بسیاری از مواقع، تا زمانی که جنگی رخ نداده، کشتهای بر جای نمانده و موشکی شلیک نشده، توجه عمومی به اهمیت دیپلماسی جلب نمیشود، اما در واقع اهمیت اصلی دیپلماسی در جنگهایی است که اساساً آغاز نشدهاند.
وی با اشاره به شرایط کنونی نظام بینالملل، آن را مقطعی تاریخی در تمدن بشری توصیف کرد و گفت: متأسفانه قدرتهای سلطهگر در پی آن هستند که از طریق زور، هژمونی خود را اعمال کنند و این بیقانونی و بیتمدنی را با الفاظ زیبا میپوشانند.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تحولات مربوط به ایران در یک سال و چند ماه گذشته تصریح کرد که این تحولات بهخوبی نشان میدهد چگونه کشوری مانند آمریکا از دیپلماسی برای از بین بردن اصل و فرصت دیپلماسی استفاده کرده، از ژست مذاکره سوءاستفاده کرده تا فضا را برای صلح پایدار و حلوفصل صلحآمیز منازعات از بین ببرد و هیچ نشانهای از پایبندی به حقوق بینالملل و ارزشهای دیپلماتیک از خود نشان نداده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قدیمیترین تمدن زنده بشری و یکی از بنیانگذاران تمدنی دیپلماسی، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تشدید تنشها و کشیده شدن به درگیریها از طریق دیپلماسی به کار گرفته و به آن متعهد بوده است.
وی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دیپلماسی واقعی و گفتوگوی منصفانه تعهد کامل دارد، به تأمین عبور و مرور صلحآمیز کشتیها در تنگه هرمز پایبند است، اما به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد و نمیتواند اجازه دهد که آمریکا بر آبراههای خلیج فارس و تنگه هرمز اعمال سلطه کند. جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها نمیتواند بر سر امنیت ملی خود مصالحه کند و بر اساس منشور ملل متحد از حق دفاع مشروع در برابر متجاوز برخوردار است.
خطیبزاده افزود: جمهوری اسلامی ایران چارهای ندارد جز اینکه در این نبرد میهنی و جنگ تحمیلی از همه ابزارهای مشروع در مقابل متجاوزان استفاده کند و بر این اساس در مقابل منشأ تهدید، مطابق نص حقوق بینالملل، از هر کجا که باشد، اقدام دفاعی انجام دهد.
وی ضمن قدردانی از کشورهای دوست و همسایه که تلاش میکنند از اقدامات غیرقانونی آمریکا فاصله بگیرند و در جهت کاهش تنشها گام بردارند، تأکید کرد که ایران در قبال بروز هرگونه تهدید از نقاط پیرامونی خود نمیتواند بیتفاوت باشد.
خطیبزاده در پایان، با تأکید بر اینکه دیپلماسی یک مسیر دوطرفه است و تنها توان و نیت ایران کافی نیست، اظهار داشت:
آمریکا با تهدید، اجبار و نقض تعهدات خود نمیتواند به نتیجه برسد. جنگ، آمریکا را به هیچ دستاوردی نمیرساند؛ در حالی که گفتوگو و دیپلماسی بر اساس احترام متقابل، قطعاً انتخاب بهتری برای آنهاست.
وی در پایان خاطرنشان کرد اصول مقوم پیمان مودت و همکاری جنوب شرق آسیا و منشور سازمان ملل متحد میتواند چراغ راهنمای همه کشورها برای ادامه مسیر در جهت حلوفصل صلحآمیز بحرانها باشد.