واکنش استاندار گیلان به حمله به یک فروند کشتی ثبت بندر انزلی

به گزارش ایلنا هادی حق شناس استاندار گیلان گفت: حمله به یک کشتی تجاری ثبت بندر انزلی در آب‌های دریای خزر، اقدامی متناقض با ادعاهای تأمین امنیت کشتیرانی و تعرض به امنیت تجارت دریایی منطقه است.

حق‌شناس افزود: در این حمله، پل فرماندهی کشتی به‌طور کامل تخریب شد، سه نفر از خدمه مجروح و یکی از دریانوردان گیلانی به شهادت رسید.

وی گفت: این شناور حامل بار آهن از بندر آستاراخان به مقصد بندر انزلی در حرکت بود؛ مسیری که سال‌ها به‌عنوان کریدوری امن برای تبادلات تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت.

استاندار گیلان افزود: دشمن با این اقدام درصدد ایجاد ناامنی در دریای خزر است، اما این جنایت با محکومیت افکار عمومی و پیگیری مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی مواجه خواهد شد

هادی حق‌شناس گفت: ابعاد این حادثه از سوی دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و پیگیری است و شهادت دریانورد گیلانی را به خانواده وی و مردم استان تسلیت می‌گویم.