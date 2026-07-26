خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش استاندار گیلان به حمله به یک فروند کشتی ثبت بندر انزلی

واکنش استاندار گیلان به حمله به یک فروند کشتی ثبت بندر انزلی
کد خبر : 1818818
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان گفت: حمله به یک کشتی تجاری ثبت بندر انزلی در آب‌های دریای خزر، اقدامی متناقض با ادعاهای تأمین امنیت کشتیرانی و تعرض به امنیت تجارت دریایی منطقه است.

به گزارش ایلنا هادی حق شناس استاندار گیلان گفت: حمله به یک کشتی تجاری ثبت بندر انزلی در آب‌های دریای خزر، اقدامی متناقض با ادعاهای تأمین امنیت کشتیرانی و تعرض به امنیت تجارت دریایی منطقه است. 

حق‌شناس افزود: در این حمله، پل فرماندهی کشتی به‌طور کامل تخریب شد، سه نفر از خدمه مجروح و یکی از دریانوردان گیلانی به شهادت رسید. 

وی گفت: این شناور حامل بار آهن از بندر آستاراخان به مقصد بندر انزلی در حرکت بود؛ مسیری که سال‌ها به‌عنوان کریدوری امن برای تبادلات تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت. 

استاندار گیلان افزود: دشمن با این اقدام درصدد ایجاد ناامنی در دریای خزر است، اما این جنایت با محکومیت افکار عمومی و پیگیری مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی مواجه خواهد شد

هادی حق‌شناس گفت: ابعاد این حادثه از سوی دستگاه‌های مسئول در حال بررسی و پیگیری است و شهادت دریانورد گیلانی را به خانواده وی و مردم استان تسلیت می‌گویم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل