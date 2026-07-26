به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیردریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش در ادامه دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، با حضور در شهرستان رشت با خانواده شهدای نیروی دریایی در جنگ رمضان در استان گیلان دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدارها با تجلیل از صبر و ایثار خانواده‌های معظم شهدا اظهار داشت: حقیقتاً شهدای عزیز و خانواده‌های معظم آنان، با همه وجود در مسیر دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی، تمامیت ارضی کشور و حریم ولایت ایستادگی کرده‌اند، از جایگاهی والا و کم‌نظیر برخوردارند.

امیر دریادار بمانی با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهدا در اقتدار امروز کشور گفت: ملت بزرگ ایران عزت و استقلال خود را مدیون خون پاک شهیدانی است که با ایثار، ازخودگذشتگی و جان‌فشانی، از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حریم میهن دفاع کردند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدا در اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به برکت خون پاک شهیدان، در تمامی عرصه‌های مقابله با دشمنان به عزت، اقتدار و سربلندی دست یافته است و دشمنان ملت ایران، به‌ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، در برابر اراده ملت ایران شکست‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.

وی ادامه داد: خانواده‌های شهدا، تکیه‌گاه اقتدار و عزت جمهوری اسلامی و سربلندی جمهوری اسلامی ایران هستند و با صبر، بصیرت، ولایت‌مداری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، نقش بی‌بدیلی در حفظ و تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت ایفا کرده‌اند.

امیر دریادار بمانی در پایان با آرزوی توفیق برای همسران، فرزندان و خانواده‌های معظم شهدا خاطرنشان کرد: امیدواریم خداوند متعال توفیق دهد تا بتوانیم دامنه خدمت‌رسانی و حمایت از این خانواده‌های معزز را بیش از پیش گسترش دهیم و در عمل قدردان صبر، استقامت و فداکاری آنان باشیم.

جانشین نیروی دریایی ارتش در این سفر با خانواده شهدای والامقام امیر دریادار حسین دانا، ناوبانیکم ناصر شوکتی و کارمند وحید لطفی دیدار و از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل کرد.