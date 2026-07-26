پیام تسلیت قالیباف برای درگذشت مادر همسر سردار سپهبد شهید حسین سلامی

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است؛

«انالله و انا الیه راجعون

همسر ارجمند سردار سپهبد شهید حسین سلامی

خبر درگذشت مادربزرگوارتان مرحومه مغفوره «حاجیه خانم صدیقه باطنی» موجب تاسف و تاثر گردید.

ضمن عرض تسلیت این مصبیت، برای آن مرحومه علو درجات و هم نشینی با حضرت زینب کبری سلام‌الله علیها را طلب می‌کنم.

همچنین فرصت را مغتنم شمرده، نام و یاد سردار سرافراز، مجاهد فی‌سبیل‌الله و فرمانده مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید حسین سلامی عزیز را گرامی می‌دارم و از خداوند سبحان، علو درجات این شهید والامقام و دیگر مجاهدان شهید جبهه حق و عدالت را خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی»