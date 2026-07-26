به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیردریادار جلیل مقدم معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش در آیین بدرقه زائرین اربعین حسینی در ستاد این نیرو گفت: اجتماع کم‌نظیر اربعین، جلوه‌ای از انسجام مسلمانان و نمایش قدرت نرم جهان اسلام در سایه فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت (ع) است.

وی افزود: همایش بزرگ پیاده‌روی اربعین، نماد باشکوه وحدت، ایمان، همدلی و همبستگی امت اسلامی است؛ رویدادی عظیم که هرساله میلیون‌ها عاشق و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را از ملیت‌ها، اقوام و مذاهب مختلف در مسیر عشق و ارادت به ساحت سیدالشهدا (ع) گرد هم می‌آورد.

معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش، با اشاره به حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در آیین باشکوه اربعین اظهار کرد: پیاده‌روی اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه نمایش وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی و تجلی فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری است که هر سال با شکوهی بیشتر برگزار می‌شود.

دریادار مقدم افزود: اجتماع عظیم اربعین، پیام عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی و مقابله با ظلم را به جهانیان مخابره می‌کند و نشان‌دهنده قدرت نرم جهان اسلام در پرتو محبت اهل‌بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید نصیرالاسلامی رییس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش نیز با بیان اینکه زیارت اربعین از برجسته‌ترین شعائر دینی و از نشانه‌های محبت و ولایت‌مداری نسبت به اهل‌بیت (ع) است، گفت: در روایات اسلامی، برای زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) و حضور در مراسم اربعین، فضیلت و ثواب فراوانی بیان شده و این سفر معنوی، فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان، تهذیب نفس و تجدید میثاق با آرمان‌های عاشورا به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و با بصیرت در راهپیمایی اربعین، علاوه بر آثار معنوی، موجب تقویت وحدت مسلمانان، افزایش همدلی میان ملت‌های اسلامی و خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان علیه اسلام و مکتب اهل‌بیت (ع) خواهد شد.

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